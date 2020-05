Turistov vedno več, vzdrževanja pa premalo

Tudi kolesarske steze, tako kot parki in druge javne zelene površine, so bile več tednov zaprte zaradi koronavirusa. Nekatere briške občine, med temi Števerjan, Moš in Koprivno, so se v teh dneh odločile za skupno odprtje: Moš in Koprivno včeraj, Števerjan pa danes; v Krminu so bile vseskozi odprte. Kolesarske steze privabljajo v zadnjih letih vedno več tujih turistov, predvsem tistih, ki se prepoznavajo v vrednotah trajnostnega turizma. O tem in o stanju kolesarskih stez, ki so ponekod, kot je Primorski dnevnik poročal v prejšnjih tednih, zelo dotrajane, smo se pogovorili z župani iz omenjenih občin.

»Na ozemlju občine Koprivno imamo približno dvajset kilometrov kolesarskih stez, od tistih, ki so uradno zaznamovane z znamko Collio do občinske steze Idrija - Birša. Steze naj bi praviloma vzdrževala družba FVG Strade, občinske uprave pa morajo v resnici s svojimi delavci “krpati luknje” in vzdrževati steze, kar se da. Dokler pristojni o stezah razmišljajo kot o dobrini, ki jo uporabljajo le domačini, se razmere ne bodo izboljšale. Ko bo prišlo do povišanja števila tujih uporabnikov in tudi do zavedanja, kaj prinašajo tuji turisti, se bodo stvari mogoče spremenile,« razmišlja župan Občine Koprivno Daniele Sergon. Da tudi kolesarjenje privablja vedno več turistov, Sergon ponazarja s praktičnim primerom: »Epidemija koronavirusa je žal udarila prav v trenutku, ko smo po nekaj letih skupnega dela končno zagnali vrsto turističnih storitev. Uredili smo obstoječe postajališče za avtodome, ki ga je pred kratkim začelo upravljati krajevno združenje. Svoje storitve so promovirali, imeli so že precejšnje število obiskovalcev. Poleg tega smo lani tudi predstavili inovativni projekt, Collio XR, ki ga je podprla Fundacija Goriške hranilnice. Gre za aplikacijo, ki s pomočjo novih tehnologij obiskovalcem razkrije lepote našega območja iz različnih vidikov. Od lanske predstavitve se je že povezalo zelo veliko ljudi. Vse to pa, seveda, ne bo izgubljeno. Nadejam se, da se bo sezona le začela kasneje, oz. v spremenjeni obliki, ne pa, da je ne bo. Moramo namreč nadaljevati po tej poti, razmišljati moramo o turizmu kot industriji, seveda v pozitivnem pomenu besede,« poudarja Daniele Sergon. S tem v zvezi seveda tudi razmišlja o omejitvah pri prehajanju meje: »Vidim, da Hrvaška razmišlja in se dogovarja o tem, kako bo sprejemala turiste. Upam, da se bo naša dežela prav tako angažirala za prost prehod obiskovalcev, predvsem iz Avstrije, Nemčije in Slovenije, saj ti predstavljajo največji delež turistov pri nas. Lani, na primer, je 80 odstotkov tistih, ki so prišli z avtodomom in kolesi k nam v Koprivno, bilo Avstrijcev in Nemcev,« pravi še Sergon.

Kolesarski turizem je torej vse bolj pomemben, za njegov uspeh pa so nujne lepo urejene kolesarske steze. Tudi v občini Moš imajo z vzdrževanjem omenjenih stez nekaj težav. »Naša občina premore približno 13 kilometrov kolesarskih stez. Imamo pa nekaj težav z vozniki avtomobilov, ki jo na primer na Prevali mahnejo kar čez kolesarsko stezo, da bi prej prišli do Števerjana. To je res nesprejemljivo, saj povzročajo škodo. Za vzdrževanje naj bi skrbela družba FVG strade, konec koncev pa to breme nosimo v glavnem občine. Skupno z drugimi briškimi upravitelji smo tudi prosili, naj nam dodelijo pristojnost za kolesarske steze in s tem tudi denar za vzdrževanje, saj z lastnimi sredstvi ne zmoremo takega napora. Prav pred kratkim so prostovoljci naše sekcije civilne zaščite poskrbeli za zamenjavo palisad, ki so bile v zelo slabem stanju. Visoka trava, pokvarjene ograje, luknjaste steze – to ni dobra vizitka za naš prostor,« razmišlja županja občine Moš Emanuela Russian.

Tudi županja občine Števerjan Franca Padovan potrjuje, da so težave z vzdrževanjem kolesarskih stez občutne: »Velik problem je denimo košnja trave, saj ne govorimo o majhnih površinah. Kot občina bomo na primer v kratkem poskrbeli, da popravimo nekatere klopi na našem delu stez. Pomembno je, da poskrbimo zanje, saj je kolesarski turizem vedno bolj pomemben za naš prostor,« razmišlja Padovanova in s kolegico iz Občine Moš poziva uporabnike k previdnemu ravnanju v skladu s predpisi: kolesarji naj kolesarijo, gnečam pa naj se izogibajo.

Kolesarskih stez, ki so jih uredili v sklopu projekta Collio, je v krminski občini malo, razpolagajo pa seveda z nekaj občinskimi kolesarskimi stezami. »Steze so odprte, prav tako od danes (včeraj, op. av.) spet odpiramo tudi parke, ne pa območij, kjer so otroška igrala,« razlaga krminski župan Roberto Felcaro. Za turistično sezono, ki je za Krmin izrednega pomena, napovedi niso rožnate: »V Krminu imamo zelo veliko počitniških hiš, predvsem avstrijskih državljanov: omejitve pri prehajanju meje nas seveda močno oškodujejo, vendar ne moremo drugače, kot da spoštujemo pravila,« pravi še Felcaro. »Lokalom v Krminu bomo skušali pomagati tako, da bomo zamrznili plačevanje davka Tosap za leto 2020, tako da bodo lahko kavarne itd. imele mizice na odprtem in ohranjale varnostno razdaljo.«