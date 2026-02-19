Začele so se prijave za študij v Sloveniji

Včeraj je v Sloveniji začel teči prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe ter v višje strokovno izobraževanje za prihodnje študijsko leto. Kandidati se lahko prek portala eVŠ prijavijo do 18. marca, medtem ko bo drugi prijavni rok za vpis na dodiplomske študijske programe potekal 20. do 27. avgusta. Razpis za vpis v magistrske študijske programe bo objavljen spomladi.

Na fakultetah je za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2026/27 na voljo skupaj 20.510 vpisnih mest za vpis v prvi letnik rednega in izrednega študija, od tega 16.952 mest za slovenske državljane in državljane članic EU. Za Slovence brez slovenskega državljanstva je na voljo 909 mest, za tujce iz držav, ki niso članice EU, pa 2649 mest.

Univerze so za prihodnje študijsko leto razpisale kar nekaj novih programov, kot denimo biofarmacevtsko inženirstvo na ljubljanski fakulteti za farmacijo, kjer bo na voljo 30 vpisnih mest. Na primorski pedagoški fakulteti pa bo zaživel program logopedija in surdopedagogika z 20 vpisnimi mesti.

Podrobne informacije o pogojih za vpis in o samem prijavnem postopku so objavljene na portal.evs.gov.si oziroma na spletnih straneh posameznih fakultet.