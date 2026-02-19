Primer tuberkuloze na tržaški šoli

Zdravstveno podjetje Asugi je sporočilo, da so danes 13-letniku, ki obiskuje eno izmed šol na Tržaškem, diagnosticirali tuberkulozo.

Iz Asugija so sporočili, da preverjajo, s kom je imel 13-letnik dolgotrajne tesne stike. Tuberkuloza je namreč nalezljiva, ko imajo zdrave osebe daljši tesen stik z okužencem oziroma okuženci. Tveganje okužbe v šolah je sicer nizko.

Dijaka oskrbujejo s primeru primernimi zdravili. Pri Asugiju pozivajo javnost, naj zaupa le uradnim sporočilom pristojnih oblasti in naj prepreči širjenje nepreverjenih oziroma lažnih novic.