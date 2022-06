Tveganja prekinitve dela za EPK ne bo

Potem ko je Zavod GO! 2025 marca dobil direktorico s polnimi pooblastili, bo kmalu zopet ostal brez vodstva. Kot je Primorski dnevnik že obširno poročal, je Kaja Širok namreč pred dnevi sporočila, da odhaja s tega položaja, saj bo postala sekretarka za kulturo v kabinetu premierja Roberta Goloba. Ker se je v javnosti začelo porajati veliko vprašanj o tem, kaj bo vračanje na točko, ko zavod znova išče direktorja, pomenilo za zelo obsežen projekt, smo se za odgovore obrnili na župana novogoriške mestne občine, ki je nosilka naziva Evropska prestolnica kulture (EPK) leta 2025 in projekt pripravlja v partnerstvu z Gorico.

Odhod Kaje Širok je bil nepričakovana novica. Do začetka zelo obsežnega projekta je še dve leti in pol časa, zavod pa je ponovno pred iskanjem direktorja. Vas nastala situacija skrbi?

Razhod s Kajo Širok ni bil konfliktne narave, ne gre za odstop, dobila je vabilo na vlado, premislila je in se pri sebi odločila, kot nam je sporočila, da ne bo zavrnila povabila premierja. V njegovem kabinetu bo skrbela za področje kulture. Tu ne vidim, da bi prišlo do kakšnega tveganja nenadne prekinitve toka dela EPK. Bolj pomembno je, in to pa bi lahko zbujalo skrb, da Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO pripravi projektno dokumentacijo, da se lahko gre v investicijo na Trgu Evrope in da na naši strani oddelamo tisto, kar moramo, da se bodo sprožile investicije v objekte, ki so sedaj ali v lasti ministrstva za infrastrukturo, ali Slovenskih železnic. To na pristojnem oddelku zagotavljajo, da teče. Trg Evrope je ločen od ostalih investicij, projekt vodi EZTS GO, Dežela FJK in Slovenija pa sta udeleženi pri projektu Trga Evrope zaradi mednarodne narave tega projekta.