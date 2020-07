Ulici Scodnik in Mighetti bosta zaprti do konca maja 2021

Goriški ulici Scodnik in Mighetti bosta zaprti za promet do 31. maja prihodnjega leta. Zapora, ki je stopila v veljavo v četrtek, je potrebna zaradi gradnje nove kanalizacijske cevi, po kateri bodo črne vode iz severnega dela mesta odtekale v kanalizacijsko omrežje, medtem ko se dandanes izlivajo v potok Koren. Z zaprtjem ulic Scodnik in Mighetti se dejansko začenja toliko pričakovana sanacija Korna, vredna 21 milijonov evrov, ob zaključku katere se bo po potoku spet pretakala čista voda. Pod obema ulicama bodo zgradili novo kanalizacijsko cev, namestili bodo tudi večjo črpalko. Za zaprtje ceste je občinsko upravo zaprosilo gradbeno podjetje Icop, ki je izvajalec načrta.