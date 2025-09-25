Četrtek, 25 september 2025
Iskanje
EPK 2025

Umetniške prakse v znamenju planetov in nebesnih teles

Festival R.o.R. bo potekal v sklopu EPK od 2. do 5. oktobra na različnih prizoriščih v Gorici in Novi Gorici

Spletno uredništvo |
Gorica |
25. sep. 2025 | 17:21
    Umetniške prakse v znamenju planetov in nebesnih teles
    Festival R.o.R. bo potekal znamenju planetov in nebesnih teles (LUKE JERRAM-GAIA PHOTO ROY RILEY)
Dark Theme

Od 2. do 5. oktobra bo na različnih prizoriščih v Gorici in Novi Gorici potekal R.o.R., mednarodni festival sodobnih, intermedijskih in performativnih umetniških praks, ki sega na področje interdisciplinarne, novomedijske, svetlobne in performativne umetnosti. Zaseda urbane in ruralne javne prostore ter jih spreminja v živahna središča ustvarjalnosti in interakcije s publiko. Z izbranimi svetlobnimi projekti in umetniškimi dogodki spodbuja medgeneracijski dialog ter gradi skupnost. Na festivalu se predstavljajo tako umetniki, ki delujejo na presečišču znanosti, umetnosti in tehnologije, kot tudi strokovnjaki in znanstveniki z različnih področij.

(ANTONI FOURNEAU WATTERLIGHT GRAFFITI)
(ANTONI FOURNEAU WATTERLIGHT GRAFFITI)

Letošnja izvedba festivala z naslovom Elementi vključuje vrsto domačih in mednarodnih priznanih umetnikov in znanstvenikov, ki izbrano temo predstavljajo s svojimi umetniškimi in raziskovalnimi projekti.

Letošnja tema zaokroža premišljeno zasnovano trilogijo planetov in nebesnih teles. Izjemni avtorski projekti so omogočili poglobljen vpogled v odnos človeka do neizmernega vesolja, hkrati pa tudi v vizionarske zamisli in znanstvene podvige, ki so skozi zgodovino oblikovali razvoj naše civilizacije.

Na festivalu sodelujejo ustvarjalci iz Francije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Romunije, Slovaške, Slovenije in Velike Britanije.

Tukaj celoten program festivala.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: