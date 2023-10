Umetnost zasedla tudi ulice in trge

Peta edicija festivala R.o.R, mednarodnega festivala sodobnih, intermedijskih in performativnih umetniških praks, ki je med četrtkom in nedeljo potekala v Novi Gorici, je presegla vsa pričakovanja. Obenem je festival uresničil svoje poslanstvo, da v lokalno skupnost prinaša umetniške vsebine, ki so sicer na ogled le v večjih muzejih in galerijah po svetu, njegova posebnost pa je bila, da je umetniške projekte predstavil izven galerijskih prostorov, na ulicah, v parkih, na trgih.

Letošnji festival z naslovom Jedro? je vključil vrsto domačih in mednarodnih priznanih umetnikov in znanstvenikov, ki so izbrano temo predstavili s svojimi projekti. V središču Nove Gorice je zasijala Svetlobna pot, ki je obiskovalce festivala popeljala skozi barvite svetlobne umetniške postavitve. Prav tako so se v času festivala zvrstili zvočni in svetlobni performansi ter projekcije na mestnih fasadah in drugod.

Muzej Meseca navdušil

Na Bevkovem trgu je bil na ogled veličasten projekt Muzej Meseca, ki ga je v sodelovanju z Naso ustvaril svetovno priznani umetnik Luke Jerram. Projekt je doslej gostoval na različnih svetovnih prizoriščih, tudi v Novi Gorici pa je bil brez dvoma glavna zvezda večerov preteklih dni. »Odziv ljudi je bil resnično izjemen, mi pa smo izjemno zadovoljni, da je umetnost v Novi Gorici zasedla tudi prizorišča, ki ji sicer niso namenjena,« priznava Jurij Pavlica iz kolektiva BridA, ki je festival R.o.R izpeljal. Obiskovalci, bilo jih je kar 10.000, so v Novo Gorico prišli od vsepovsod, tudi iz Maribora in Ljubljane ter iz Italije. »Podobne festivale izvajamo že vrsto let, zato dobro vemo, kako težko je ljudi privabiti na ogled specifičnih umetniških dogodkov, a tokrat ni bilo tako. Prav Muzej Meseca je bila ‘vaba’ za vse, ki so si na ta račun ogledali še druge projekte, ki sicer ne bi doživeli toliko odziva. In ne le to: v predstavljene umetniške projekte so se tudi poglobili in ne zgolj uživali v izjemnih svetlobnih efektih,« poudarja Pavlica, po katerem je z zanimivimi dogodki mogoče oživiti središče Nove Gorice, ne le Bevkovega trga. Kot dodaja, bi v sklopu festivala v prihodnje radi dosegli javne prostore tudi v sosednji Gorici. Največjo oviro pri tem trenutno predstavlja pridobitev ustreznih dovoljenj, zato Pavlica upa, da bi s pomočjo EZTS in obeh občin postopki v prihodnje postali hitrejši, še zlasti seveda za prireditve, ki bi jih radi izpeljali na Trgu Evrope.