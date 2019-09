Umrla je zaradi zadušitve

Neposredni vzrok smrti 91-letne A. T. Kukanja je bila zadušitev zaradi davljenja, je izvedenec sodne medicine, Gregor Haring, včeraj še pred sodnim senatom na novogoriškem okrožnem sodišču potrdil to, kar je napisal že v poročilu po opravljeni sodni obdukciji. Ta pa je pokazala, da je pokojnica pred smrtjo utrpela še številne poškodbe obraza, glave, vratu, zgodnjih in spodnjih okončin, hrbta, reber – ponekod zlome, ponekod podplutbe. »Poškodbe v predelu glave in trupa niso bile posledice padca po stopnicah, ampak odgovarjajo topim udarcem s pestjo,« je še zatrdil izvedenec.

Na včerajšnjem nadaljevanju sojenja Draganu Kukanji, sinu pokojne, ki je osumljen povzročitve hude telesne poškodbe, umora, nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe, je pričal tudi zdravnik Blaž Princes, ki je iz Zdravstvenega doma Ajdovščina lanskega 4. septembra zjutraj prvi prišel na kraj kaznivega dejanja, se pravi v družinsko hišo Kukanjevih v Črniče.