Upajo, da bodo letošnje razprodaje uspešnejše od lanskih

Saldi, kot v italijanščini rečemo sezonskim razprodajam, že dolgo niso več sinonim za množične nakupe. In to ne le v Gorici. Razlogov za to je več. Potrošniki so danes bolj previdni, primerjajo cene in vse pogosteje nakupujejo po spletu, kar zmanjšuje učinek sezonskih razprodaj.

Po Gorici, kjer so se tako kot v drugih krajih FJK razprodaje začele včeraj, je predvsem v središču mesta zadnje čase občutiti poseben vrvež. Vprašanje pa je, ali se povečana prisotnost obiskovalcev in praznično vzdušje resnično poznata tudi pri prodaji. Izkoristili smo včerajšnji začetek zimskih razprodaj in nekatere goriške trgovce povprašali o tem, kako so poslovali med letom Evropske prestolnice kulture 2025 in kakšna pričakovanja imajo za letos.

V živahno obljudenem Raštelu smo obiskali trgovino K2. Sama Evropska prestolnica kulture 2025 ni neposredno vplivala na poslovanje trgovin, nam pove Benedikt Kosic. »Gotovo je dobro dela drugim gospodarskim sektorjem, mi pa smo v primerjavi z letom 2024 delali celo manj,« doda. Preobrat pa so doživeli od božičnih praznikov in odprtja digitalne galerije v Bombijevem predoru. »GO! 2025 je namreč prinesel predvsem turizem, vezan na kulturo. Sedaj pa smo priča drugačnemu tipu turizma,« razlaga trgovec. Glede na število ljudi v mestu gre upati, da bodo letošnje sezonske razprodaje uspešnejše od lanskih, še pristavi sogovornik. Stranke so vsekakor v veliki večini še vedno Goričani, turisti pa večinoma prihajajo iz drugih koncev Italije. »Slovenci nas obiščejo predvsem, ko imajo v Sloveniji praznike,« še dodaja Kosic, ki ga ne navdušuje napovedana podražitev parkirnin v mestu. »Tega trgovci res nismo potrebovali,« zaključuje Benedikt Kosic.