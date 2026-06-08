Uredili bodo mednarodni spominski park

V Tržiču so v soboto predstavili projekt mednarodnega spominskega parka, pri katerem poleg tržiške občine sodelujejo še Devin-Nabrežina, Doberdob, Ronke in Foljan-Redipulja. Načrt je pripravil arhitekt Moreno Baccichet, na voljo imajo osem milijonov evrov. Med drugim bodo začrtali pot ob ostalinah nekdanjih gradišč, uredili bodo nekdanje strelske jarke in ostanke stopnišča iz 15. stoletja za Tržičem. Prenovili bodo nekdanjo vojašnico pri Sabličih, ki je bila zgrajena med hladno vojno, ter razne spomenike in ostaline iz časa prve svetovne vojne v Štivanu, na koti 85 pri Tržiču, v Selcah in pri madžarski kapelici pri Vižintinih.