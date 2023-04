Usad premešal štrene občini

Projekt za ureditev kopališča v Pevmskem parku je obstal na mrtvem tiru zaradi zemeljskega usada, do katerega je prišlo konec marca. Takrat je v Sočo zgrmelo nekaj metrov zidu, ki obdaja travnik ob vhodu v Pevmski park. Dežela je takoj zatem prepovedala dostop do območja, ki ga goriška občina zato ne namerava prevzeti v upravljanje in na njem urediti kopališča, dokler se zadeva ne bo rešila z ustrezno sanacijo zidu.

»Do usada je prišlo na zemljišču, ki je v deželni lasti in ki smo ga nameravali na podlagi dogovora z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino prevzeti v upravljanje in na njem urediti kopališče. Usad je s sabo odnesel med pet in sedem metrov kamnitega zidu,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna, po katerem na občini ocenjujejo, da bi za sanacijo zidu lahko šlo med 100 in 150 tisoč evrov, sicer višine zneska še ni mogoče točno napovedati.

Preverjanje pred sanacijo

»Na žalost je pred sanacijo treba preveriti, v kakšnem stanju je ostali del zidu, ki je kar dolg. Če bi se izkazalo, da je tudi preostali del zidu potreben sanacije, bi 150 tisoč evrov ne bilo dovolj, ampak bi bil za gradbena dela potreben kakšen milijon. Zaradi tega je postopek za prevzem območja ustavljen, saj enostavno ne moremo prevzeti odgovornosti za sanacijski poseg, ki bi lahko bil tudi zelo obsežen in drag,« pojasnjuje župan Rodolfo Ziberna in opozarja, da se z zadevo trenutno ukvarjajo v pristojnih deželnih uradih. Njihovi tehniki bodo morali oceniti nastalo škodo in ugotoviti, koliko bi lahko znašal strošek sanacije.

Goriški župan sicer glede stroškov za sanacijo porušenega zidu in usada razlaga, da goriška občina kakorkoli nima sredstev za tovrstni poseg, zaradi česar je treba počakati, da zadevo rešijo na deželi in poskrbijo za ustrezno sanacijo poškodovanega zidu.

Letos najbrž brez rešitve

Kdaj se bo zadeva rešila, je težko napovedati. Na deželi morajo preveriti nastalo škodo, oceniti strošek za sanacijo in potem sprožiti ves potrebni upravni postopek. Med letošnjim poletjem tako po vsej verjetnosti še ne bo kopališča. Od višine stroškov in zahtevnosti sanacije zidu je odvisno, če bi lahko kopališče zaživelo prihodnje leto, kar bi bilo še vedno v času za Evropsko prestolnico kulture 2025. Ravno pred nekaj dnevi smo poročali, da zaradi skoraj triletne zamude, ki se je nabrala med izvajanjem obnovitvenih del, med prizorišči Evropske prestolnice kulture leta 2025 ne bo Vile Louise.