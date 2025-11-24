»Utripajoče srce« ogrela švedska vokalna skupina

Vsak dan je lahko vreden praznovanja. V goriškem Kulturnem domu ne čakajo na okrogle obletnice in 44-letnica delovanja je v letu EPK postala prava priložnost za mednarodni dogodek in parado visokih gostov v dvorani, vključno s slavnostnim govornikom, podpredsednikom vlade RS in ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Matejem Arčonom. Gost je na sobotni prireditvi opredelil Kulturni dom kot utripajoče srce večjezičnega in čezmejnega prostora, ki bo znalo tudi v bodoče ovrednotiti zapuščino Evropske prestolnice kulture. »Kulturni dom Gorica ni le kulturna ustanova, temveč tudi varuh slovenske identitete, jezika, tradicije in prihodnosti«, je dejal Arčon in poudaril, da nedvomno ostaja pomemben kulturni most med Slovenijo in Italijo ter med vsemi generacijami Slovencev na Goriškem.

Evropski pogled je prav gotovo zaznamoval večer v polni dvorani, saj si je Kulturni dom privoščil koncert z mednarodno priznano švedsko vokalno skupino The Real Group. Most za enkratno gostovanje je bila vokalna skupina Anakrousis, ki je dan prej izvedla delavnico s skupino v Gropadi (v okviru zimske pobude Vocal Explosion), v soboto pa je imela čast, da je lahko nastopila kot predskupina. V zadnjih letih so tržaški pevci postali aktivni promoterji vocal pop kulture z odmevnimi projekti in z uspešnim festivalom, a so se razvili tudi na umetniškem področju, kot so lahko dokazali v Kulturnem domu s suvereno odrsko in vokalno prezenco. Uvod so izkoristili tudi za izrazitev zadovoljstva, da so lahko delili oder z vzorniki.

Pričakovan koncert švedskih vokalnih umetnikov ni razočaral in je v skladu z letnim časom prepletal standarde, filmsko in božično glasbo. Zimski vtisi so zelo nagovorili pevce: veselili so se gostovanja v Italiji, da bi vsaj za vikend zapustili zasneženo Švedsko, a so v teh dneh spoznali kraški mraz in tržaško burjo, kar jih je dejansko prepričalo, da na severu Evrope pravzaprav niti ni tako slabo. Njihove zgodbe, anekdote in pripovedi so povezale celotni program v tipičnem stilu vokalnih skupin, ki iščejo prisrčen in aktiven stik s publiko.