Uživali so v slikanju in risanju stripov

Preizkusili so se v risanju stripov in razvijali svojo umetniško žilico. V petek se je na sedežu kulturnega društva Skala v Gabrjah zaključila enotedenska umetniška delavnica, ki sta jo vodila stripar Jurij Devetak in ilustrator Štefan Turk. Delavnico je organizirala Zveza slovenskih kulturnih društev v sodelovanju z društvom Skala in s podporo javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

V jutranjih urah se je v zunanjih prostorih društva Skala zbiralo dvanajst otrok, ki so likovni delavnici sledili v dveh skupinah. Delavnica Štefana Turka je bila bolj umetniško usmerjena: na kartonaste podlage so mladi ustvarjalci naslikali skico fasade ali kotička pred stavbo v Gabrjah, ki so jo potem okrasili v tehniki kolaža in pobarvali s tempera barvami. Mladi tržaški stripar Jurij Devetak pa je ustvarjalnim navdušencem skušal podati osnovna pravila risanja karikatur in stripov. Udeleženci so preizkusili svoje spretnosti v risanju moške in ženske anatomije, risali so karikature in jih popačili z efekti pretiravanja.