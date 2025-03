V Agrigento z Vilami in Zlatorogom

Učenci prvostopenjske srednje šole Ivana Trinka iz Gorice se danes odpravljajo v Agrigento na Sicilijo, kjer bodo uprizorili gledališko predstavo, ki v duhu EPK GO! 2025 združuje operi Viktorja Parme in Giacoma Puccinija. Vile in Zlatorog je naslov predstave, ki jo je zrežirala Tjaša Ruzzier po zamisli profesorice glasbe Nataše Černic in s pomočjo koreografinje Nike Bagon.

Viktor Parma in Giacomo Puccini - oba sta umrla leta 1924, lani je torej potekala 100-letnica njune smrti - sta se v svojih operah večkrat posvečala bajeslovju. In ravno bajeslovna bitja so rdeča nit del dveh skladateljev, ki so ju združili v eno samo gledališko predstavo: Vile in Zlatorog je tako zmes med najbolj znano opero Viktorja Parme Zlatorog in opero Le Villi Giacoma Puccinija. »Dolga leta je bila figura Viktorja Parme zamolčana, čeprav gre za skladatelja, ki je napisal prvo opero v slovenskem jeziku. Zaradi tega sem želela počastiti njegovo delo in iz tega je nastala ideja za predstavo,« nam je povedala Nataša Černic. Opera Zlatorog Viktorja Parme ni bila nikoli objavljena, tako da so pri sestavljanju predstave uporabili originalno partituro. Operi je Tjaša Ruzzier prilagodila v dvojezično gledališko igro in vključila koreografije, za katere je poskrbela Nika Bagon. Nataša Černic pa je poskrbela za glasbeno plat, saj v predstavi nastopa dekliški in fantovski zbor učencev šole Ivana Trinka, ob pevcih pa tudi komorne skupine učencev, ki igrajo na najrazličnejše instrumente - od klavirja do harmonike in renesančne flavte. Pri projektu sodeluje okrog 50 učencev.

Danes se skupina odpravlja v Agrigento, ki ravno letos nosi naslov italijanske prestolnice kulture. V torek bodo nastopili v gledališču Luigi Pirandello in imeli izmenjavo s tamkajšnjo srednjo šolo za glasbo. Obisk bo tudi priložnost za izlet po Siciliji.