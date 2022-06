V Beogradu postavili kip Edvarda Rusjana

Iz Beograda je v prejšnjih dneh prispela novica, ki bo nedvomno razveselila mnoge goriške Slovence. V srbskem glavnem mestu so namreč postavili kip Edvardu Rusjanu v naravni velikosti. Upodobljen je, ko sedi na klopci, ki je postavljena na bregu Save, nedaleč od mesta, kjer se je komaj 24-letni goriški pionir letalstva tragično ponesrečil 9. januarja 1911. Nesreča se je zgodila ob zaključku poleta z letalom Merćep-Rusjan, ko mu je močan sunek vetra odlomil levo krilo; letalo je strmoglavilo na železniško progo ob Savi pod beograjsko trdnjavo Kalemegdan. Do usodne nezgode je prišlo med predstavitvenim poletom ob prisotnosti skoraj 10.000 radovednih Beograjčanov. Hudo ranjenega Edvarda Rusjana so potegnili iz razbitin letala, a je umrl med prenosom v bolnišnico.

Pred leti so na mestu nesreče postavili večje obeležje, zdaj pa še kip v naravni velikosti. Kip je delo akademskega kiparja Stevana Filipovića, sama predaja javnosti pa je potekala ob nadvse svečanem programu in ob prisotnosti slovenskega veleposlanika Damjana Berganta, glavnega urbanista mesta Beograd, arhitekta Marka Stojčića ter predstavnika Aerokluba Nova Gorica, Tomija Ilijaša. Orkester Ministrstva za notranje zadeve Republike Srbije je zaigral slovensko in srbsko himno, nakar so govorniki v svojih nastopih poudarili, da je klopca z Rusjanom znak dobrega sodelovanja med državama ter da verjamejo, da bo hitro postala tudi nov simbol mesta Beograd.