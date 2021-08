V bivši šoli urejajo kulturno središče

Mladi člani prosvetnega društva Podgora so si v prejšnjih tednih zavihali rokave in začeli z urejanjem notranjih prostorov bivšega podgorskega šolskega poslopja, v katerem bi radi uredili vaško kulturno središče. V pritličju so pred enim letom že uredili sobo za radijski studio, v katerem snemajo oddajo Radio Veritè, zdaj si želijo preurediti še ostale pritlične prostore, v katerih bi se lahko srečevali tudi vaščani.»Med popolnim zaprtjem smo začeli urejati eno izmed sob v pritličju, ki je potem postala snemalni studio za radijsko oddajo Radio Veritè. Potem pa smo si rekli, da bi lahko začeli obnavljati tudi ostale prostore, ker je škoda, da ostane stavba tako zapuščena,« je za Primorski dnevnik povedal predsednik društva Podgora Daniel Peteani, ki je v dogovoru s pooblaščenim občinskim svetnikom za Podgoro, Pevmo, Štmaver in Oslavje Walterjem Bandljem dal pobudo za obnovitvena dela. Poslopje je gostilo osnovno šolo vse do osemdesetih let prejšnjega stoletja; kasneje je prvo nadstropje stavbe zasedal posoški konzorcij CISI, ki skrbi za osebe s posebnimi potrebami, v pritličju pa je bil sedež rajonskega sveta. »Stavba je bila veliko let zapuščena, sedaj pa tudi vaščane zanima, da se poslopje malo uredi in oživi, da bi postal kulturni epicenter vasi. Pred stavbo imamo namreč zeleno površino, kjer organiziramo marsikateri dogodek; če uredimo tudi notranje prostore, se bo verjetno še marsikaj drugega dogajalo tudi okrog samega poslopja,« pravi Daniel Peteani, ki si z nekaterimi člani društva in člani ekipe Radia Veritè prizadeva za preureditev notranjih prostorov. Če so v lanskem letu uredili sobo za radijski studio, se sedaj osredotočajo na čiščenje in pleskanje sobe, v kateri je kuhinja, ki bi jo radi izkoristili tudi za sestanke. Soba bi bila na voljo tudi vaščanom, ki bi potrebovali prijeten prostor za snidenje. Poleg vhoda sta v pritličju še dve sobi, ki ju bodo verjetno uredili kasneje. »Soba, ki jo uporabljamo za Radio Veritè, ni velika, zato je tam marsikaj težko izvesti. Poleg tega jo zasedajo vsi tehnološki pripomočki in aparati, ki jih uporabljamo za oddajo, zato te sobe ne bi želeli uporabljati za ostale aktivnosti. Prizadevamo si, da bi pospravili še vse ostale sobe in tako imeli večji prostor za razne dejavnosti,« pravi Peteani, ki si želi, da bi s takim delovanjem tudi oživeli središče vasi.