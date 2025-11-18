VREME
Torek, 18 november 2025
V Bračanu našli truplo pogrešanega 32-letnika

Pogrešali so ga po plazu, ki je danes ponoči prizadel tri hiše

Spletno uredništvo |
Bračan |
17. nov. 2025 | 17:44
    V Bračanu našli truplo pogrešanega 32-letnika
    Quirin Kuhnert se je v vaško življenje zelo dobro vključil in je bil med domačini cenjen in priljubljen (I.B.)
V Bračanu so reševalci ravnokar našli truplo 32-letnega Quirina Kuhnerta, ki so ga pogrešali po plazu, ki je danes ponoči prizadel tri hiše v Ulici San Giorgio. Zanj žal ni bilo več pomoči. Drugo pogrešano osebo, 83-letno domačinko Guerrino Skocaj, še iščejo. Kot kaže, je 32-letnika zasul plaz, ravno ko se je odpravil k njej, da bi jo obvestil o prihajajoči nevarnosti, pri čemer je tudi sam ostal ujet pod ruševinami.

Quirin se je pred nekaj leti priselil iz Bavarske v Krmin s svojo partnerko. V Bračanu je v začetku letošnjega leta odprl trgovino z domačimi in tudi bavarskimi dobrotami. V vaško življenje se je zelo dobro vključil. Med domačini je bil cenjen in priljubljen.

