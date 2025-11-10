V Brdih se je huje poškodoval kolesar iz FJK

Sobotni kolesarski izlet med briškimi vinogradi se je boleče končal za 66-letnega kolesarja iz FJK, poročajo Primorske novice. Na strmem terenu so ga oskrbeli ajdovski gorski reševalci in njihovi kolegi iz novogoriške enote za hitre intervencije (HRI), v bolnišnico pa ga je odpeljal vojaški helikopter.

Skupina štirih kolesarjev iz FJK je izkoristila soboto za kolesarski izlet po briških gričih, a se je kolesarjenje za 66-letnika nesrečno končalo. Na strmi makadamski poti med vinogradi pod Gonjačami je z električnim kolesom padel. Z desnim delom krmila je zadel v kovinsko ograjo v travi ob trtah. Pri padcu se je predvidoma huje poškodoval, izgubil je tudi zavest.

Njegovi kolegi so poklicali na pomoč, zaradi nedostopnosti terena so iz regijskega centra za obveščanje aktivirali gorske reševalce iz Ajdovščine in novogoriško ekipo HRI. Poškodovanega kolesarja so oskrbeli in na nosilih prenesli do mesta, kjer je lahko pristal vojaški helikopter, s katerim ga je posadka nato prepeljala na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Utrpel je poškodbe prsnega koša, zlomil si je več reber in poškodoval ključnico. Pod Gonjače je prihitela tudi ekipa novogoriških zdravstvenih reševalcev, a so se zaradi hudih poškodb odločili za prevoz s helikopterjem.