V Brdih se je začela trgatev

V Brdih so trgači v prejšnjih dneh že segli po škarjah. Čeprav bo za večino vinogradnikov redna trgatev stekla s polno paro v naslednjem tednu, so nekateri v Števerjanu že potrgali prve grozde zgodnjih sort, zlasti sivega pinota in sauvignona. Med temi je kmetija Muzic na Križišču. »Včeraj in danes (v četrtek in petek) smo se lotili nekaterih manjših vinogradov na Križišču v bližini kmetije. Gre za mlade trte, ki zorijo hitreje. Grozde smo obrali, da ne bi izgubili kisline,« pravi Fabijan Muzic iz omenjene kleti. Prava trgatev naj bi se pri njih začela predvidoma v torek, ko se bodo lotili tudi večjih vinogradov s sivim pinotom in sauvignonom.Če je sprva kazalo, da bo trgatev zelo zgodnja, so izjemno visoke temperature in skromne padavine nekoliko zaustavile zorenje grozdja. Padavine v zadnjih tednih pa so prišle še kako prav. »Med današnjim in jutrišnjim dnem napovedujejo še nekaj dežja, kar ne bo škodovalo dozoritvi še nekaterih sort, kot so malvazija, rebula in tokaj,« napoveduje Muzic. S trgatvijo so poleg njih začele v glavnem kleti, ki izdelujejo penine; le-te so predvsem na Krminskem. V Števerjanu pa so se v vinograde podali tudi tisti, ki svoje grozdje prodajajo večjim kletem. Med vinogradniki, ki so se že lotili obiranja pridelka, pa so tudi kmetije Manià, Vogrič, Pintar, Ciglic in Simon Komjanc.