V Bruslju o majhnih projektih, ki imajo v čezmejnem prostoru velik učinek

Na sedežu Evropskega odbora regij je včeraj potekalo srečanje Majhni projekti, velik učinek: državljani v središču čezmejnega sodelovanja. Na delavnici so med drugim predstavili tudi izkušnje, ki si jih je z upravljanjem sklada za male projekte SPFGO!2025 nabral EZTSGO. Njegovo delegacijo so sestavljale direktorica Romina Kocina ter vodji projektov SPF GO! 2025 Lara Devetak in Micaela Passon. Delavnica je bila soorganizirani skupaj z EZTS ViaCarpatia, ki deluje med regijo Košice in županijo Boršod (Slovaška–Madžarska), ter EZTS Euregio Meuse-Rhine, ki povezuje mesta Aachen, Maastricht, Hasselt in Liège med Belgijo, Nizozemsko in Nemčijo.

»Delavnica je bila pomemben trenutek soočenja, ki nam je potrdil, da so ti mali projekti dostopni državljanom in manjšim združenjem, hkrati pa so tudi trajnostni,« pravi Romina Kocina in nadaljuje: »Doslej smo jih financirali že 56, tudi naš zadnji razpis, ki bo na voljo še nekaj dni, pa je že požel veliko zanimanja, kar potrjuje, da je idej in projektov veliko, predvsem pa obstaja volja, da jih skupaj uresničimo na čezmejnem območju.«

Včeraj popoldne sta se župana Rodolfo Ziberna in Samo Turel v Evropskem parlamentu udeležila svečanosti ob 40. obletnici podpisa schengenskega sporazuma.