V Ceglem v krminski občini je v četrtek, 23. maja, popoldne silovit požar uničil leseno streho gospodarskega poslopja kmetije priznanega vinarja Renata Kebra.

Gašenje se je nadaljevalo cel popoldan do večernih ur, pri njem je sodelovalo več ekip gasilcev. Eden izmed njih se je lažje poškodoval, tako da so ga z rešilcem odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Na strehi so bili nameščeni tudi fotovoltaični paneli, vzrok požara sicer še preiskujejo.