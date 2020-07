V centru za repatriacijo nezakonitih priseljencev CPR so danes zjutraj našli mrtvega moškega. Šlo naj bi za 28-letnega državljana Albanije, ki je prestajal obdobje obvezne karantene. Vzrok smrti ni jasen, na truplu pa naj ne bi bilo znakov nasilja. Drugega moškega, ki je s pokojnim delil celico, so odpeljali v bolnišnico. Ko se je novica razširila, je v centru prišlo do izgredov. Nekateri priseljenci so podtaknili požar, zaradi česar so na kraju morali posredovati goriški gasilci.