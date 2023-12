V centru Serd bi odprli svetovalnico za mladostnike

Na oddelku za zdravljenje odvisnosti pri zdravstvenem podjetju Asugi Serd (nekoč Sert) opažajo, da ima vse več mladih težave z zasvojenostjo. Uživanje substanc narašča predvsem med mladimi dekleti, zdravljenje pa poteka pri najstnikih na poseben način. Zato so se v goriškem oddelku za zdravljenje odvisnosti odločili za odprtje svetovalnice, namenjene izključno mladim. »Že dve leti se na to pripravljamo s tečaji, ki so posvečeni delu z najstniki, ravnokar pa smo se s projektom nove svetovalnice prijavili na razpis, ki ga je objavil oddelek za boj proti mamilom italijanskega ministrstva za zdravje. Kakorkoli delamo na tem, da bomo svetovalnico odprli, nekatere goriške občine so nam že ponudile prostore, v katerih bi lahko center za mlade deloval,« je za Primorski dnevnik povedala direktorica Oddelka za zdravljenje odvisnosti podjetja Asugi Roberta Balestra, do pred kratkim tudi vodja centra Serd na Goriškem. Ravnokar so namreč na Goriškem pridobili novega vodjo Alessandra Agusa.

Število odvisnikov narašča

Število ljudi, ki se zdravijo na goriškem in na tržaškem oddelku za odvisnosti, narašča. Samo med letoma 2020 in 2022 se je število uporabnikov teh zdravstvenih storitev povečalo za približno 10 odstotkov. V minulem letu se je na Goriškem na tem oddelku zdravilo 840 ljudi, med katerimi je bilo 311 moških in 86 žensk.