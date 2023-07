V Čepovanu odkrivalo strehe

Močno neurje je sinoči zajelo Goriško tudi na slovenski strani meje. Neurje, ki se je razbesnelo nad vasjo Čepovan v novogoriški občini, je odkrilo številne hiše, polomilo drogove, podrlo veliko dreves. Gasilci so se komajda prebili do prizadetih krajanov. Celotna razsežnost divjanja neurja še ni znana, prav tako še ni znano, kako je v Lokovcu. Več informacij sledi po ogledu pristojnih služb.

Sicer pa je ogled prizadetega območja za danes napovedal minister za obrambo Marjan Šarec skupaj z državnim sekretarjem Rudijem Medvedom, poveljnikom Civilne zaščite Republike Slovenije Srečkom Šestanom in v. d. generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leonom Behinom. Na ogledu se jima bosta pridružila tudi novogoriški župan Samo Turel in podžupan Marko Tribušon.