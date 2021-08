V Čepovanu tudi Paolo Rossi in Vlado Kreslin

Tudi Paolo Rossi in Vlado Kreslin bosta gosta letošnjega uporniškega festivala Če povem v Čepovanu, ki ga organizira kulturno-umetniško društvo Če povem 83 v sodelovanju s tamkajšnjo Krajevno skupnostjo in Prostovoljnim gasilskim društvom. Festival bo potekal od petka, 20. avgusta, do nedelje, 22. avgusta, na čepovanski domačiji s hišno številko 83 ob športnem igrišču.

Program se bo začel v petek ob 18. uri s pesniškim srečanjem z Veroniko Dintinjano in Guidom Cupanijem. Nadaljeval se bo z glasbenim programom in duom, ki ga sestavljata Tiziana Pioggia in Alberto Blasizza, skupino Ikebanda in Giacomom Tonijem. Sledil bo prižig ognja. V soboto se bo program začel ob 16. uri, ko bodo predstavili strip Črni Plamen Ivana in Zorana Smiljanića ter delo Andreja Marinija in Piera Puricha La Farina dei Partigiani. Nastopila bo tudi gledališka skupina Improholics. Sledilo bo srečanje s pesnikoma Tinko Volarič in Ninom Iacovello. Osrednji gost večera bo italijanski igralec in kantavtor Paolo Rossi, nastopili pa bodo tudi skupina Ovce ter Alessio Lega in Rocco Marchi.