V četrtek slovo od Aleša Doktoriča

Poslednje slovo od profesorja, publicista, kulturnega producenta in predsednika Kinoateljeja Aleša Doktoriča, ki je umrl pred nekaj dnevi v 63. letu starosti, bo v četrtek, 5. januarja. Žara bo od 10.30 dalje v kinodvorani Hiše filma v Gorici, kjer bo ob 11. uri sledila žalna seja, ob 12.30 pa pokop na goriškem pokopališču.

»Namesto cvetja lahko darujete za sklad za spodbudo mladim ustvarjalcem in raziskovalcem na področju avdiovizualne produkcije. Darove lahko nakažete na namenski bančni račun IT30T0548412401CC0011101924 pri bančnem zavodu Banca di Cividale (swift CIVIIT2C),« so zapisali pri Kinoateljeju in dodali, da je Doktorič vodenje Kinoateljeja prevzel od vzornika Darka Bratine in druščino cinefilov, ki je skrbela v prvi vrsti za promocijo slovenskega in avtorskega filma, popeljal do dragocenih izkušenj na področju produkcije, publicistike, raziskovanja in izobraževanja.