Vrt Viatori spet odpira vrata

Med najbolj pričakovanimi trenutki v pomladi je odprtje vrta Viatori. Prav v tem času namreč številne rastline in drevesa dosežejo vrhunec cvetenja. Letos bo vrt za javnost odprt od nedelje, 29. marca.

Obiskati ga bo mogoče ob sobotah, nedeljah in praznikih izključno v okviru vodenih ogledov. Ogledi so plačljivi, vse informacije o urnikih in rezervacijah so na voljo na spletni strani www.giardinoviatori.it.

V zadnjih letih je bil park deležen obsežnih prenovitvenih del, ki se bodo nadaljevala v tekočem letu. Obiskovalci vrta se bodo lahko naužili naravnih lepot, obenem pa se posluževali nadvse sodobne tehnologije. Z mobilno aplikacijo GoGreen bodo imeli dostop do poglobljenih, interaktivnih vsebin o botanični zbirki. V Hiši Viatori pa bodo lahko doživeli inovativno multimedijsko izkušnjo z interaktivnimi točkami in obogateno resničnostjo ter spoznavali zgodbo profesorja Luciana Viatorija in skrivnosti najrazličnejših rastlin.