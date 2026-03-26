Dežela FJK prevzela goriški sedež Banke Italije (FOTO)

Dežela Furlanija - Julijska krajina je prevzela palačo v Codellijevi ulici, ki je bila v lasti Banke Italije in je samevala osemnajst let.

»V poslopju bomo uredili pisarne, tako da se bodo v vidiku oživitve pokrajin vanje lahko vselili deželni uslužbenci, ki so trenutno nastanjeni v nekdanji pokrajinski palači na Korzu Italije,« napoveduje deželni odbornik za premoženje in digitalizacijo Sebastiano Callari, ki je včeraj na dvorišču palače v Codellijevi ulici skupaj z direktorjem tržaške podružnice Banke Italije Massimom Gallom pojasnil vsebino dogovora o prevzemu poslopja in hkrati napovedal, kako nameravajo stavbo preurediti.

Podružnico zaprli leta 2008

»Poslopje je bilo zaprto od leta 2008, nakar ga je Banka Italije skušala prodati na javni dražbi. Nekajkrat se ni pojavil niti en kupec, naposled smo se na Deželi Furlaniji - Julijski krajini odločili za nakup palače, ker potrebujemo nove prostore za naše goriške uslužbence, saj bomo morali poslopje na Korzu Italije vrniti bodoči pokrajini,« je razložil Callari in nadaljeval:»Na javni dražbi smo kot Dežela Furlanija - Julijska krajina ponudili 1,3 milijona evrov. Ker je šlo za edino ponudbo, smo si zagotovili poslopje po ceni, za katero ocenjujemo, da je zelo dobra, če pomislimo, da gre za zgodovinsko palačo v središču mesta, ki med drugim razpolaga tudi z zelo lepim notranjim dvoriščem.«

Pred ponovno uporabo bodo sicer morali poslopje prenoviti, saj je bilo zaprto osemnajst let. Koliko bodo znašali stroški prenove? »Tega še ne vemo. Poslopje smo komaj kupili, tako da moramo opraviti vsa potrebna preverjanja, tudi v sodelovanju z zavodom za varstvo arhitekturne dediščine. Predvidevam, da bo prva faza trajala vsaj šest mesecev, zatem bomo morali pripraviti načrt, tako da bo takrat znano, kolikšni bodo stroški.« Callari predvideva, da bi se dela lahko začela prihodnje leto in zaključila leta 2028, sicer bodo pokrajinske volitve predvidoma na sporedu prihodnje leto.

Pokrajine prihodnje leto

»Pokrajine bodo volivci in volivke predvidoma oživljali prihodnjo pomlad, nakar bo treba nekaj mesecev, da bo steklo njihovo delovanje. Med tem časom bomo deželne uslužbence začasno premestili v razne druge stavbe po Gorici, naposled se bodo ob zaključku prenovitvenih del preselili v palačo v Codellijevi ulici,«je povedal Callari in opozoril, da palača Banke Italije v podzemnih prostorih razpolaga s trezorjem.

»Fundacija Goriške hranilnice me je že vprašala, ali bi lahko v prihodnje uporabljala za svoje dragocenosti in likovna dela trezor v podzemnih prostorih palače v Codellijevi ulici. Naš odgovor je seveda pritrdilen, saj bo palača po obnovi med drugim razpolagala tudi z varnostno službo. Poleg tega je prvo nadstropje palače nekdanje Banke Italije zelo lepo, zaradi česar razmišljamo, da bi ga namenili razstavni dejavnosti oz. raznim javnim srečanjem,« je še povedal Callari.

Banka Italije samo v Trstu

»Banka Italije je pred leti sprožila racionalizacijo svoje poslovalne mreže, saj z digitalizacijo podružnice po vseh pokrajinah niso bile več potrebne. Leta 2008 smo zaprli goriški sedež, približno deset let kasneje je prišel na vrsto še videmski, tako da smo danes v Furlaniji - Julijski krajini prisotni samo v Trstu,« je pojasnil Massimo Gallo, direktor tržaške podružnice Banke Italije.

Zadovoljstvo, da je Dežela Furlanija - Julijska krajina prevela palačo v Codellijevi ulici, je v imenu goriške občine izrazila občinska odbornica Patrizia Artico. Po njenih besedah je zelo škoda, da je poslopje toliko let samevalo, saj gre za eno izmed lepših goriških palač.