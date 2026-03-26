Pri Plodnu reševali turno smučarko, ki se je poškodovala

Gorski reševalci iz Plodna so včeraj okrog 13. ure pod stenami gore Siera pri Plodnu na nadmorski višini 1650 metrov reševali 21-letno turno smučarko iz Karnije, ki se je poškodovala. Na pomoč je poklical turni smučar, ki je bil z njo. Med padcem je utrpela domnevni zlom noge.

Gorski reševalci so jo dosegli s štirikolesnikom. Kmalu je uspel prileteti še reševalni helikopter, s katerega jo je doseglo zdravstveno osebje. Nudili so ji prvo pomoč in jo stabilizirali, nato so jo naložili na vakuumsko blazino in jo na nosilih z vitlom potegnili na helikopter, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico. Reševalna akcija se je zaključila ob 14.30.