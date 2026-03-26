Reševanje v gorah

Pri Plodnu reševali turno smučarko, ki se je poškodovala

Med padcem je utrpela domnevni zlom noge

Spletno uredništvo |
Plodn |
26. mar. 2026 | 10:55
    Prizor reševalne akcije (CNSAS FVG)
Gorski reševalci iz Plodna so včeraj okrog 13. ure pod stenami gore Siera pri Plodnu na nadmorski višini 1650 metrov reševali 21-letno turno smučarko iz Karnije, ki se je poškodovala. Na pomoč je poklical turni smučar, ki je bil z njo. Med padcem je utrpela domnevni zlom noge.

Gorski reševalci so jo dosegli s štirikolesnikom. Kmalu je uspel prileteti še reševalni helikopter, s katerega jo je doseglo zdravstveno osebje. Nudili so ji prvo pomoč in jo stabilizirali, nato so jo naložili na vakuumsko blazino in jo na nosilih z vitlom potegnili na helikopter, s katerim so jo prepeljali v bolnišnico. Reševalna akcija se je zaključila ob 14.30.

