V družbi »penzičev« so se nasmejali do solz

V znamenju smeha in dobre volje se je v torek v Kulturnem domu v Gorici začel 23. festival komičnega gledališča Komigo. Na sporedu je bila predstava Penziči, ki so jo oblikovali »penzionisti« Boris Kobal, Vinko Šimek, Franci Kek in Boštjan Meglič.

Na odru so vsak po svoje spregovorili o svojem doživljanju življenja v zlatih letih, o prigodah iz svoje mladosti, tudi o nekdanji Jugoslaviji. Ni manjkalo šal na račun partnerskih zvez, sodobnega sveta, njenih mobilnih telefonov, tablic in navigacijskih naprav. Štirje penzionisti so povedali, kako danes preživljajo čas, pri čemer je Kobal dvorano do solz nasmejal, ko je spregovoril o tečajih univerze za tretje življenjsko obdobje. Sam bi se najraje učil nemščine, tako da bi bil pripravljen, če bi Nemčijo, ki se ravnokar spet oborožuje, spet zamikali naši kraji. V zaključnem delu predstave so se štirje prekaljeni igralci skupaj zbrali na odru in se kot prijatelji v parku pogovarjali o tegobah, ki tarejo upokojence, o visokih življenjskih stroških, o najrazličnejših pripetljajih in boleznih, tudi o smrti, pred katero se je devetdesetletni Franček skrival v otroškem vrtcu ...

Pred začetkom predstave je navzoče nagovoril predsednik Kulturnega doma Igor Komel, ki je izrazil zadovoljstvo, da ima letošnja sezona Komigoja kar 230 abonentov. »Vesel sem, da se gledalci radi vračajo in da jih je vedno več,« je poudaril Komel in napovedal, da bo tudi letošnji niz postregel z vrsto zabavnih večerov.

»Zbodla« je marsikoga

Naslednja abonmajska predstava bo komedija A Gorizia no se pol, ki jo bo v ponedeljek, 13. aprila, ob 20. uri uprizorila goriška gledališka skupina Terzo Teatro. »Predstava je med nedavno uprizoritvijo v Verdijevem gledališču s svojimi satiričnimi bodicami zbodla marsikoga na goriški občini, tako da bo nedvomno tudi tokrat smeha na pretek. Poleg tega smo si želeli, da bi bila uprizorjena tudi v Kulturnem domu, ker je glasbo prispeval ravnatelj Glasbene matice Manuel Figheli,« je še povedal Komel in pojasnil, da bo letos Komigo po letih 2005 in 2014 spet čezmejen. V četrtek, 2. aprila, ob 20. uri bo v SNG Nova Gorica na sporedu izvenabonmajska nagradna komedija za letošnje abonente z naslovom Usje se je dalu. Komigojevi abonenti, ki so že rezervirali vstopnice, jih lahko dvignejo v Kulturnem domu v Gorici najkasneje do ponedeljka, 30. marca.