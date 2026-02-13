Več kamer za večjo varnost občanov

V Števerjanu so januarja letos v okviru načrta povečanja varnosti nadgradili obstoječi sistem video nadzora na cestah. Cilj teh naložb nikakor ni polnjenje občinskih blagajn, temveč krepitev varnosti občanov in turistov, pojasnjuje števerjanski župan Marjan Drufovka. Izkoristili smo priložnost in se pozanimali, kako deluje video nadzor v Sovodnjah in Doberdobu. V vseh treh občinah lahko preko občine tudi zasebniki zaprosijo za deželni prispevek za namestitev kamer na domu.

Največji problem je signal

Prvih pet kamer so v Števerjanu na vse glavne vhode v vas namestili že januarja 2023. Letos pa so sistem video nadzora na cestah še nadgradili. Za izvedbo projekta so prejeli dodatna sredstva Dežele Furlanije – Julijske krajine v višini 74.569,09 evra.

Na strateške točke so namestili osem novih kamer. V celoti deluje sedaj v vasi trinajst naprednih video sprejemnikov, ki so opremljeni tudi s sistemom »Targa system« za razbiranje registrskih tablic. Nekatere že obstoječe kamere so morali premakniti. Največji problem pri delovanju le-teh predstavlja namreč omrežje. Vsaka kamera je opremljena s Sim kartico in potrebuje stalen in stabilen signal, ki v Števerjanu ni na vseh koncih dober.

»Ker gre vsekakor za občutljive podatke, nadzorne kamere oz. posnetke v skladu s predpisi o zasebnosti podatkov upravlja lokalna policija, ki deluje v sklopu briške skupnosti Collio,« poudarja Drufovka. Posnetke bodo uporabili v primeru tatvin ali vlomov v vasi. »Števerjan sicer velja za zelo varno vas, prometa pa je veliko. Med polnočjo in 8. uro so na mejnem prehodu na Vipolžah zabeležili do tisoč avtomobilov,« pravi Drufovka.

V Sovodnjah deluje trenutno okrog devet nadzornih kamer, in sicer pri telovadnici in na križišču, kamor cesta pelje na Peč. Sistem bi radi nadgradili, napoveduje župan Luca Pisk, vendar je s tehničnega vidika največji problem ravno signal. Pa tudi stroški vzdrževanja niso zanemarljivi, saj le-ti bremenijo občino.

V Doberdobu bi tudi radi povečali število video sprejemnikov, trenutno delujejo okrog osnovne in prvostopenjske srednje šole in na Gradini. »Najprej bi jih namestili v okolici telovadnice, nato okrog spomenika padlim v 1. svetovni vojni in na Gradini, kjer trenutno že delujejo nekatere kamere, vendar bi jih morali namestiti več in jih usmeriti proti poslopju. Video nadzor bi v prihodnosti morda razširili tudi vse do paludarija (stavbe, ki je bila mišljena za rekonstrukcijo mokrišča, op. p.),« pojasnjuje doberdobski župan Peter Ferfoglia.