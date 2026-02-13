Koprska olimpijka Andreja Leški napovedala konec športne poti

Slovenska judoistka Andreja Leški je potrdila, da končuje športno pot. Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldan ob 16.30 v dvorani Stožice, kjer bo ta konec tedna potekala največja domača tekma, svetovni pokal European Open Ljubljana 2026.

Andreja Leški je nazadnje nastopila na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je v kategoriji do 63 kg osvojila zlato kolajno. Na evropskem prvenstvu je bila najboljša leta 2023 v Montpellieru, dve kolajni s prvenstva stare celine pa sta tudi bronasti.

Tekmovalka, ki je pred mesecem dni dopolnila 29 let, je po olimpijskem nastopu v Franciji razmišljala tudi o svetovni kroni, ki ji v karieri edina manjka. Na svetovni prvenstvih v Budimpešti 2021 in Dohi 2023 je osvojila srebrni kolajni.

Leški se je s SP spogledovala že leta 2025, a nastop v zadnjem trenutku odpovedala, letos pa se je odločila, da se od juda in navijačev poslovi na največji domači tekmi.

V svetovnem pokalu je Leški na zmagovalnem odru stala na 24 tekmah, štirikrat je ob tem poslušala tudi Prešernovo Zdravljico.

Največji uspeh ostaja olimpijsko zlato, kjer je sledila Luciji Polavder, Urški Žolnir, Tini Trstenjak in Ani Velenšek ter niz osvajanja judoističnih kolajn na olimpijskih igrah raztegnila na 20 let - od Atene 2004 do Pariza 2024.

Leta 2024 in leta 2023 je zmagala nagrado naš športnik, ki jo podeljujejo najboljšim primorskim športnikom in ekipam Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež RAI, spletna stran Slosport.org, regionalni RTV center Koper Capodistria ter Primorske novice.