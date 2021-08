V Doberdobu iščejo »dedke redarje«

V Doberdobu iščejo občane, ki bi bili pripravljeni postati »dedki redarji«. Službo za nadzor prometa pred vrtcem, osnovno in nižjo srednjo šolo ter ob občinskih prireditvah ustanavljajo, ker je doberdobska občina pred kratkim ostala brez lokalne policistke, ki je to delo opravljala doslej, zaradi novih deželnih predpisov pa prostega delovnega mesta uprava ne more zapolniti. S podobnimi težavami, meni župan Doberdoba Fabio Vizintin, bi se v kratkem lahko soočale tudi druge manjše občine.

»Brez lokalne policistke smo ostali konec julija, ker se je zaposlila drugje. Radi bi jo seveda nadomestili, saj so naloge občinskega redarstva pomembne, žal pa imamo zvezane roke, saj je konec lanskega leta uprava Dežele Furlanije - Julijske krajine določila nova pravila za zaposlovanje v javnih upravah. Spremenili so se tudi kriteriji, na podlagi katerih se določa znesek, ki ga lahko občina letno porabi za osebje. Kriterije, ki so veljali v triletju 2011–2013, smo izpolnjevali, zdaj pa veljajo drugačna pravila in kaže, da je naš letni strošek za osebje previsok. Da lahko ponovno koga zaposlimo, moramo v naslednjih petih letih ta strošek znižati,« pojasnjuje doberdobski župan in ne skriva zaskrbljenosti, »saj doberdobska občina prav gotovo nima presežnega osebja«. V upanju, da bodo redarsko mesto čim prej lahko ponovno zapolnili, je Občina Doberdob objavila razpis za prostovoljne redarje v šolskem letu 2021-2022. Nanj se lahko prijavijo občani med 55. in 75. letom starosti, ki imajo stalno prebivališče v Doberdobu in obvladajo slovenski jezik. Obrazci so na voljo na občinski spletni strani www.comune.doberdo.go.it in na občinskem vložišču.