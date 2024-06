V Doberdobu s širšim zavezništvom izkoristili nezadovoljstvo občanov

Kateri so razlogi za izvolitev neodvisnega županskega kandidata Petra Ferfoglie za doberdobskega župana? Zakaj so volivci in volivke v tako velikem številu obrnili hrbet dosedanjemu prvemu občanu Fabiu Vizintinu? Kaj je prispevalo k pekočemu porazu Občinske enotnosti, ki je Doberdob upravljala v vsem povojnem obdobju? Za komentar smo zaprosili pokrajinskega sekretarja Slovenske skupnosti Davida Grinovera in Vlasto Jarc za slovensko komponento Demokratske stranke, ki je bila v pravkar zaključenem mandatu podžupanja in je bila na tokratnih volitvah spet izvoljena v občinski svet.

»V Doberdobu smo zasnovali res široko koalicijo, v katero smo privabili razne akterje krajevne politike, tudi take, ki so bili v preteklosti na nasprotni strani. Poleg razširjenega zavezništva so k uspehu nedvomno prispevali še nekateri dejavniki,« pravi David Grinovero in našteva: »Kot prvo je bilo nedvomno med občani prisotno nezadovoljstvo nad dosedanjo upravo. Kot drugo bi omenil izredno energijo, ki jo je oddajal naš županski kandidat Peter Ferfoglia. Čeprav že več let ne živi v Doberdobu, je še vedno zelo navezan na rojstno vas, v kateri je bil v mladih letih zelo dejaven, saj je bil vključen v razna društva. Kot tretje bi nedvomno omenil zelo dobro delo, ki ga je opravila krajevna sekcija Slovenske skupnosti, saj je uspela doseči dogovor z listo Zaživimo Občino in zatem speljati zelo dobro volilno kampanjo.«

Glasovali drugače kot nekoč

David Grinovero priznava, da je pričakoval bolj tesen rezultat, sicer je po njegovem mnenju tako velika razlika sad nezadovoljstva med občani in občankami, tako da so številni med njimi glasovali drugače kot v preteklosti. »Zdaj bo seveda treba dokazati, da znamo delati in da si zaslužimo zaupanje volivcev,« svoje razmišljanje o Doberdobu sklene Grinovero, ki glede Sovodenj razlaga, da se razmerje moči ni veliko spremenilo v primerjavi s prejšnjimi volitvami, sicer so kljub temu nekoliko razočarani.

»Po drugi strani moramo upoštevati startno točko pred letošnjimi volitvami, tako da je treba vsekakor pohvaliti krajevno sekcijo SSk, ki se je potrudila, da bi volitve speljala čim boljše. Obenem je treba tudi priznati, da je sovodenjska občina v zadnjih letih tudi nekaj pokazala. Tudi nasprotnike je treba pač pohvaliti, če si to zaslužijo,« pravi Grinovero, ki je za zaključek zelo zadovoljen z rezultatom v Števerjanu, kjer je bil za župana izvoljen kandidat Slovenske skupnosti (in dosedanji podžupan) Marjan Drufovka. Grinovero ne nazadnje zelo pozitivno ocenjuje tudi rezultat, ki ga je na evropskih volitvah dosegla nekdanja števerjanska županja Franca Padovan. Na listi južnotirolske ljudske stranke SVP je zbrala 1967 glasov, pred petimi leti jih je takratna kandidatka Martina Valentincic prejela 1309.

Vlasta Jarc uvodoma čestita novemu doberdobskemu županu Petru Ferfoglii, potrjenemu županu Luci Pisku v Sovodnjah in števerjanski kandidatki Občinske enotnosti Maji Humar, ki se je po njeni oceni kakorkoli dobro odrezala.

»V Doberdobu obžalujem, da občani niso pozitivno ocenili dela, ki smo ga opravili v zadnjih letih, in da nam niso obnovili zaupanja. Kakorkoli, pripravljeni smo na konstruktivno opozicijo v občinskem svetu,« pravi Vlasta Jarc, po kateri so njihovi doberdobski politični tekmeci med volilno kampanjo stalno poudarjali, da Občinska enotnost ni postorila ničesar, kar po njeni oceni nikakor ne drži. »Popravili smo vrtec, odprli knjižnico ... V kratkem se bo začela gradnja telovadnice. Izpeljali smo cel kup projektov, zato nam je toliko bolj žal, da so imeli občani občutek, da ne delamo,« je razočarana Vlasta Jarc.

Mladi prispevali k uspehu

K uspehu 55-letnega Petra Ferfoglie so v veliki meri prispevali tudi mladi kandidati, ki so se prvič predstavili volivcem in so po vsej verjetnosti tudi dobršen del svojih preferenčnih glasov zbrali med svojimi sovrstniki.

V občinski svet sta bila tako na listi Slovenske skupnosti izvoljena 32-letna Giulia Bressan, ki je z družino med stebri nogometnega društva Mladost, in 30-letni Mirko Marusic. Četverico občinskih svetnikov, izvoljenih na listi Slovenske skupnosti, dopolnjujeta 54-letna Ester Ferletič in 63-letni Marjan Brecelj, ki sta bila podobno kot Mirko Marusic in Giulia Bressan prvič izvoljena v občinski svet.

Na listi Zaživimo Občino so bili z izjemo Lamberta Soranzia v glavnem vsi novinci v politiki. Naposled so bili v občinski svet izvoljeni trije mladi kandidati - 25-letni Martin Juren, 31-letna Greta Lefons in 21-letna Evelin Cernic. Poleg njih treh je bil na listi Zaživimo Občino izvoljen še sam Soranzio (59 let). Slednji je v vrstah večine edini občinski svetnik, ki je v preteklosti že opravljal svetniško funkcijo; ostalih sedem svetnikov iz vrst večine je bilo prvič izvoljenih v občinski svet, Ester Ferletič se je sicer že preizkusila kot občinska odbornica v času županovanja Paola Vizintina.

Opozicijo bodo sestavljali 44-letni dosedanji župan Fabio Vizintin, dosedanja podžupanja, 58-letna Vlasta Jarc ter 66-letni Silvano Semolič in 52-letni Andrej Lakovič. Slednja sta že sedela v občinskem svetu, ko je bil župan Mario Lavrenčič. Semolič je opravil dva svetniška mandata, Lakovič pa enega.