V Doberdobu se veselijo prenovljene telovadnice

V Doberdobu so slovesno odprli prenovljeno občinsko telovadnico. Kulturni program so oblikovali mešani pevski zbor Hrast, ženska vokalna skupina Jezero, pihalni orkester Kras, plesna šola Movartex in kvintet Ringelšpill. Deželno vlado je predstavljal deželni odbornik Pierpaolo Roberti, v imenu doberdobske občine je navzoče nagovoril župan Peter Ferfoglia.

Upravni postopek, ki je bil potreben za začetek gradnje telovadnice, se je začel leta 2017, ko je Doberdobu županoval Fabio Vizintin. Takrat so pridobili prvi del sredstev, in sicer 1,2 milijona evrov. Med pandemijo covida-19 so se cene gradbenih materialov podražile, tako da je doberdobska občina morala zaprositi za dodaten prispevek. Na koncu je bilo za gradnjo telovadnice na voljo nekaj več kot dva milijona evrov. Razpis za izbiro izvajalca del so izpeljali spomladi 2024, kmalu zatem je bil za župana izvoljen Peter Ferfoglia, ki je s svojo upravo poskrbel, da so se gradbena dela začela. Izvedlo jih je podjetje Cardazzo iz kraja Fontanafredda pri Pordenonu, zaključila so se pred koncem lanskega leta, tako da so trajala približno dve leti in pol.

Praznično tridnevje ob odprtju doberdobske telovadnice se bo nadaljevalo še v petek, 18. septembra, in v soboto, 19. septembra. V petek ob 19.30 bo prijateljska košarkarska tekma med ekipama under 17 Doma in Jadrana. V soboto ob 16.30 bo turnir oz. trening mladinskega nogometa. Ob 18. uri bo predstavitev dejavnosti športnih društev, ki bodo med letošnjo športno sezono vsak dan poskrbela, da bo doberdobska telovadnica polna uporabnikov in uporabnic vseh starosti. V telovadnici bo potekal tečaj joge, ki ga bo vodila vaditeljica Simonetta Marenzi, poleg tega bodo objekt uporabljali še Ronchi Basket (minibasket), OK Val in ŠD Mavrica (odbojka), AŠD Mladost (tečaj dobrega počutja in samoobrambe, amaterski nogomet, odbojka), AŠD Soča (odbojka), plesna šola Movartex (ples za otroke in odrasle, »workout latino«) in UISP (nežna in posturalna telovadba). Poleg tega bodo Mladost, Soča in Movartex v navezi ponujali motoriko za otroke. Praznični program se bo v soboto, 19. septembra, ob 20. uri sklenil s tekmo moškega deželnega odbojkarskega pokala. Pomerila se bosta Soča in Royalese.

Kulturni program so oblikovali mešani pevski zbor Hrast, ženska vokalna skupina Jezero, harmonikarska skupina Kremenjak, pihalni orkester Kras, plesna šola Movartex in kvintet Ringelšpill.