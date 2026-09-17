Reinhold Messner pri 82 letih znova na usodni gori (video)

Reinhold Messner se je vnovič povzpel do skalne formacije v Pakistanu, kjer sta s pokojnim bratom Güntherjem pred 56 leti v daljavi prvič zagledala goro Nanga Parbat (8126 metrov). Slavni južnotirolski alpinist, ki danes praznuje 82. rojstni dan, je vzpon zabeležil z videoposnetkom in sporočilom na družbenih omrežjih.

»Danes sem se vrnil k skali, kjer sva z Güntherjem prvič v daljavi zagledala Nanga Parbat. Znova sem se povzpel tja. Seveda ni bilo tako poskočno v slogu alpskega kozoroga kot takrat, a mi je še vedno uspelo. Zame je Nanga Parbat postala veliko več kot le gora,» Messnerjevo izjavo navaja italijanska tiskovna agencija Ansa.

Zgodba o gori Nanga Parbat ostaja eno najbolj dramatičnih poglavij v zgodovini svetovnega alpinizma. Tragedija se je odvila 29. junija 1970, ko sta brata po osvojitvi vrha začela sestopati, a je med prečenjem Günther tragično izgubil življenje.

Leta 1970 sta se Messner in njegov mlajši brat povzpela na Nanga Parbat po izjemno zahtevni, dotlej nepreplezani steni Rupal. Na vrhu je Günther začel kazati znake hude višinske bolezni. Ker se zaradi njegove izčrpanosti nista mogla vrniti po isti poti, sta izbrala sestop po neznani steni Diamir. Med sestopom je Güntherja pokopal snežni plaz, Reinhold pa je komaj preživel.

Po nesreči so ga nekateri kolegi iz takratne odprave več desetletij javno obtoževali, da je brata zaradi lastnega ambicioznega cilja zapustil blizu vrha. Dolgoletni spor in teorije zarote so dokončno razjasnili šele dokazi, ki jih je vrnila gora sama.

Leta 2005 so na višini 4400 metrov na steni Diamir odkrili Güntherjeve posmrtne ostanke in njegov čevelj. Lokacija najdbe je v celoti potrdila Reinholdovo razlago dogodkov.

Leta 2022 so domačini na istem ledeniku našli še drugi Güntherjev čevelj. Marca 2024 so ga pakistanski alpinisti osebno dostavili Messnerju v Italijo.