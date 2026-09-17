Tržaško pristanišče v središču novih preiskav

Malo več kot leto dni po prvih sumih nepravilnosti se razmere v pristanišču ponovno zaostrujejo. Nekdanji vodilni predstavniki Pristaniške uprave za vzhodno Jadransko morje so se znašli v središču obsežnih preiskav. Pod vodstvom državnega tožilstva v Trstu in Računskega sodišča za Furlanijo - Julijsko krajino jih izvaja finančna policija. Preiskave skupno zajemajo štiri ločene postopke - dva kazenska in dva upravno-računovodska.

Preiskovalci preučujejo več sumov kaznivih dejanj in nepravilnosti, v katere naj bi bile vpletene osrednje osebnosti iz nekdanje pristaniške uprave, med njimi nekdanji vršilec dolžnosti predsednika uprave Antonio Gurrieri, posredno pa tudi nekdanji predsednik Zeno D’Agostino.

Preiskava je usmerjena proti Antoniu Gurrieriju ( v vlogi izvršnega direktorja javno-zasebnega logističnega podjetja Alpe Adria) in Stefanu Selvaticiju, izvršnemu direktorju zasebnih družb To Delta in Trieste Marine Terminal. Pod drobnogledom je prenos javnih sredstev v višini 22 milijonov evrov, ki jih je podjetje Alpe Adria v več letih izplačalo omenjenima zasebnima družbama. V tem primeru gre za kazenski postopek. Poleg omenjenega obstaja še sum pranja denarja, ki se nanaša na nakazila azijskih družb v višini med 2 in 3 milijoni evrov na račun Gurrierijevega avstrijskega podjetja.

Računsko sodišče pa obravnava sum nastanka finančne škode v višini enega milijona evrov.