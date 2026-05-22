Opera ima marsikaj povedati še danes

»Umetnost ne sme biti vedno samo pomirjajoča,« meni umetniški vodja Piccolo opera festivala Gabriele Ribis. Prepričan je, da ima operna glasba danes še veliko povedati. Po njegovih besedah želi letošnja 19. edicija opernega festivala udeležence očarati. Piccolo opera festival bo potekal med Gorico in Novo Gorico ter na čezmejnem območju Brd in vse do Trsta od četrtka, 18. junija, do nedelje, 5. julija. Program še nikoli ni bil tako bogat. Ljubitelji opere bodo lahko letos uživali ob poslušanju petih produkcij in koprodukcij. »To je festival, ki zna povzdigniti ne le glasbo, temveč tudi lepote narave, kulture in gastronomije,« je o festivalu dejal deželni odbornik za kulturo Mario Anzil. Posebnost opernega cikla je namreč tudi spajanje s krajino, saj predstave zaživijo na raznih sugestivnih lokacijah.

Zakaj je opera še aktualna?

»V nas poraja ključna vprašanja. Kdo smo? Kaj je svoboda? Česa se želimo osvoboditi? Na ta in druga vprašanja bomo poskušali odgovoriti. Vpolni svobodi doživite z nami to 19. izvedbo Piccolo opera festivala,« je dejal Gabriele Ribis na včerajšnjem srečanju v Gradu Spessa v Koprivnem, kjer so svečano predstavili letošnji program. Slednji se letos vije prav okrog teme svobode. Simbol te edicije pa je impresija, bežna silhueta ženske, ki uteleša nianse in duh Brd.

Nevidni »mentor«festivala pa je svobodnjak 18. stoletja Lorenzo De Ponte, ki je tako kot Giacomo Casanova povezan z Gradom Spessa in je deloval med Gorico, Dunajem in New Yorkom.

Premiera tudi v zaporu

»Nekateri bodo šokirani,«se je nasmehnil umetniški vodja festivala, ko je predstavil prvo produkcijo. Program bo odprla Aida libera (Aida osvobojena), evropska koprodukcija med gledališčem Opéra Grand Avignon in SNG Nova Gorica. V Zelenem gledališču na Gradu Spessa bo na sporedu 18. junija. Zapisala se bo v zgodovino kot prva produkcija SNG Nova Gorica na področju opere. Zaživela bo tudi v novem amfiteatru SNG 19. in 20. junija. S tem v zvezi je izrazila veliko zadovoljstvo direktorica SNG Mirjam Drnovšček in poudarila, kako je pomembno premoščati meje. Aida liberata je Verdijeva mojstrovina v čisto inovativni priredbi za akustična glasbila in elektroniko v modernem jeziku. Druga produkcija je diptih oper Il prigioniero Luigija Dallapiccole in Il sigillo Maurizia Agostinija. Nastala je v sodelovanju s fundacijo Accademia Musicale Chigiana iz Siene. Diptih bo uprizorjen 27. junija v goriškem zaporu in 29. junija v Rižarni v Trstu. V torek, 23. junija, bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž z izvirnim sodobnim pridihom zazvenela opera Canvas (Platna) slovenske skladateljice Nine Šenk v sodelovanju s Slovenskim komornim glasbenim gledališčem (SKGG) iz Ljubljane. Nova produkcija Piccolo opera festivala za leto 2026 pa je opera L’ape musicale že omenjenega Lorenza Da Ponteja. Slednja bo na ogled 30. junija in 2. julija v Zelenem gledališču na Gradu Spessa. Zaživela bo različica, ki jo je Da Ponte predstavil v Trstu leta 1792. V Vili Vipolže na Dobrovem bo 3. julija na sporedu predstava Sempre libera, ki bo prepletla najbolj intenzivne prizore iz Verdijeve Traviate s pomenljivimi odlomki iz romana Alexandra Dumasa mlajšega. V vseh produkcijah festivala bodo nastopili tudi mladi glasovi GO! Borderless Opera Lab, mednarodne akademije, ki jo je v Gorici ustanovil in razvil Piccolo opera festival z evropskimi sredstvi Next-GenerationEU. Celoten program je na voljo na spletni strani www.piccolofestival.org.