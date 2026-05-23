Vse nared za drugi Grubla fest, festival kaštelirjev

Lov na grublo, grubla degustacija, grubla koncert, pa še grubla zgodovina, grubla delavnice in dulcis in fundo še grubla pohod. Vse to in še več bo prihodnji konec tedna zaznamovalo dogajanje že drugega Grubla festa oziroma festivala gradišč ali kaštelirjev, ki ga prireja Občina Dolina v okviru projekta KAŠTellieri, ki ga sofinancira EU v okviru istoimenskega programa Interreg.

Štiridnevni program je pester. Od 28. do 31. maja so pripravili orientacijski tek, pogovor o vinu in gradiščih, klavirski koncert, razstavo o gradiščih, delavnico keramike za otroke in odrasle ter sprehod v odkrivanju gradišča na Sv. Mihaelu. Dogodki so brezplačni, treba pa se je nanje predčasno prijaviti na občinski spletni strani.

Štiridnevno praznovanje bo obiskovalcem ponudilo priložnost za spoznavanje starodavne kulturne dediščine ter razvoja pokrajine in lokalnih skupnosti skozi zgodovino prazgodovinskih naselbin, je v dvorani občinskega sveta v Dolini poudarila odbornica za evropske projekte Luciana Depolo. »Gruble so po domače mogočni kupi kamenja, pravzaprav razvaline nekdaj mogočnih prazgodovinskih utrdb, ki jih danes preraščata grmovje in gozd. Razvile so se v bronasti dobi in dosegle vrhunec v železni dobi. Najdemo jih po vsem severnem Jadranu – od Kvarnerskih otokov preko Istre in Čičarije do Krasa in Brega. Na skupno dediščino še danes opozarjajo krajevna imena zaselkov, kot so Gradišče, Gračišče, Kaštelir in podobno.«