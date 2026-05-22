Pet zvonikov za enkraten koncert

S sočasnim pritrkovanjem na zvonove petih zvonikov v mestnem središču bo v soboto, 23. maja, Gorica doživela prav poseben koncert. Njegov pobudnik je Llorenç Barber, glasbenik, skladatelj, pisatelj in pionir zvočne umetnosti v Evropi. Umetnik po rodu iz Valencije je podobne koncerte z zvonovi doslej izvedel v več kot 200 mestih po svetu, med drugim tudi v treh nekdanjih Evropskih prestolnicah kulture, Lizboni, Københavnu in Stockholmu.

Jutrišnji koncert, ki se navezuje na dediščino lanske Evropske prestolnice kulture, se bo začel ob 12. uri in bo trajal 45 minut. Sočasno bodo zazveneli zvonovi stolnice sv. Hilarija in Tacijana, cerkve sv. Ignacija, cerkve sv. Antona Malega, cerkve sv. Roka in cerkve sv. Ivana. Poleg zvonov bodo uporabili tudi tolkala in pihala, med njimi trobente Kulturno-glasbenega društva San Paolino iz Ogleja. Na zvonove bodo igrali člani društev Campanari del Goriziano / Pritrkovalci Goriške / Scampanotadôrs dal Gurizan in Scampanotadôrs Furlans Gino Ermacora.

Dogodek organizira društvo Continuo s podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine. Pokrovitelj je Občina Gorica, dogodek pa prirejajo v sodelovanju z goriško nadškofijo, pastoralno enoto Porta Aperta iz Gorice, Slovenskim pastoralnim centrom v Gorici in združenjem Scampanotadôrs Furlans Gino Ermacora. »Gorica mi govori veliko o bližnji Sloveniji. V srcu nosim tudi Zagreb in Ljubljano. S tem koncertom želimo povedati, da je javni prostor skupen vsem, da je razpršen in raznolik oder,« je na predstavitvi dogodka povedal sam Llorenç Barber.