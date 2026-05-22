Solidarnostni dar za igro, rast in druženje

Združenje Pro loco iz Krmina je bračanski osnovni šoli Ludvika Zorzuta in tamkajšnjemu otroškemu vrtcu Mavrica namenilo prav poseben dar. Slovenskemu šolskemu središču so namreč poklonili del izkupička lanske božične tržnice, s katero so prostovoljci želeli pomagati območju, ki ga je novembrska ujma najhuje prizadela in kjer je zemeljski plaz terjal tudi dve življenji.

Odločitev, da z zbranim denarjem podprejo tudi vrtčevsko in šolsko mladino, je na včerajšnji kratki, a prisrčni svečanosti na šolskem dvorišču naznanil predsednik združenja Pro loco Massimo Mazzarol. Dogodka, ki se je začel s petjem malčkov in učencev, sta se udeležili tudi Antonietta Fazi, ki je v krminskem občinskem odboru odgovorna za šolstvo, in ravnateljica Večstopenjske šole Gorica Lučka Križmančič.

»Lanski niz božičnih prireditev v Krminu je potekal pod vtisom ujme, ki je novembra hudo prizadela našo skupnost. Skupaj z alpinci, društvom Leon Bianco ter drugimi društvi in trgovci smo sklenili, da bomo z organizacijo božične tržnice skušali pomagati tako prizadetim vinarskim in drugim podjetjem kot tudi prebivalcem. Oškodovana podjetja smo podprli tako, da smo njihovo vino in izdelke prodajali po nabavni ceni, ob tem pa smo zbirali denar s prodajo raznih proizvodov, ki so jih brezplačno dali na razpolago drugi trgovci in podjetniki. Sklenili smo, da bomo del zbranih sredstev – 4500 evrov – namenili šolskemu središču v Bračanu,« je povedal Mazzarol.

Pristavil je, da bo šola z zbranim denarjem kupila igrala oziroma tisto, kar najbolj potrebuje. Donatorji si želijo, da bi ob tem postavila tudi tablico v spomin na Guerrino Skocaj in Quirina Kuhnerta, žrtvi plazu, ki se je 17. novembra lani utrgal z griča sv. Jurija.

»Ko se zgodijo nesreče, morajo institucije takoj ukrepati in iskati rešitve, izredno pomemben pa je tudi doprinos skupnosti. Po hudih novembrskih dogodkih se je pri nas sprožil val solidarnosti, ki nam je v ponos,« je povedala Fazi. Za velikodušni prispevek se je nato zahvalila ravnateljica Križmančič. Kot sta v njenem imenu povedala učenca, je to »lepa in konkretna gesta, ki kaže pozornost do naših otrok«, katerim bodo lahko »omogočili še več priložnosti za igro, rast in druženje«.