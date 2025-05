V Doberdobu zaživela kmetijska tržnica

Včeraj dopoldne je bil na zelenici pred stavbo doberdobske osnovne šole pravi živžav. V vas je namreč prišla novost: kmetijska tržnica, ki bo enkrat na teden v vaško jedro prinašala vsa osnovna živila. Tržnica je nastala na pobudo občinske uprave in želi vsaj delno kljubovati pomanjkanju trgovin z živili. Zadnja trgovina z jestvinami v Doberdobu je namreč zaprla decembra lani, najbližja pa se nahaja šele v Ronkah.

Stik med kupci in prodajalci

Stojnice na Trgu sv. Martina so včeraj ponujale sezonsko zelenjavo in sadje (šparglje, solato, grah, jagode) in osnovna živila:kruh iz pšenične in pirine moke, moko, jajca, riž, vino, oljčno olje, med, sir, mlečne izdelke in meso. Na voljo so bili tudi sirupi, marmelade, raznorazni krekerji, biodinamični produkti in izdelki brez glutena. Po eni uri od odprtja so kruh že prodali, veliko povpraševanje pa je bilo tudi za zelenjavo.

Nad včerajšnjim prvim dnevom so bili navdušeni tako domačini kot zunanji obiskovalci (več jih je prišlo tudi iz Ronk)in pa tudi sami prodajalci. Doberdobko Almo Ferfolja, ki živi nedaleč od Trga sv. Martina, smo zmotili po nakupu. »Predvsem mi je všeč to, da omogoča taka tipologija prodaje stik med kupcem in prodajalcem, česar v veleblagovnicah ni,«je dejala. »Vsaka metla dobro pometa, ko je nova,« se je pošalila Zdenka Mermolja in dodala, da je ideja dobra predvsem za tiste občane, ki se s težavo premikajo ali ki nimajo avtomobila. »Enkrat tedensko je malo, kruh bi na primer potrebovali vsak dan,« je še izpostavila.

Tržnica bo tako kot včeraj delovala vsako sredo od 10.30 do 14. ure. Temu urniku bo sledila do 18. junija, ko bo stopil v veljavo poletni urnik. Takrat bo vedno enkrat tedensko obratovala med 7.30 in 10.30 ter na tak način omogočila tudi zaposlenim, da nakupijo pred odhodom v službo.

Slovesno odprtje v nedeljo

»Kmetijski trg je sredstvo, katerega nastanek je spodbudila občinska uprava, toda cilj je ta, da bi zaživel in postal avtonomen,« je povedal doberdobski podžupan Lamberto Soranzio, ki je projektu sledil v prvi osebi. Nad prvim dnevom je bil zelo navdušen. Napovedal je, da bo v nedeljo, 18. maja, ob 10.30 potekalo slovesno odprtje z blagoslovom stojnic in uradnimi nagovori, sledila pa bo maša. »Živeti dobro pomeni tudi se dobro prehranjevati,«je še poudaril podžupan, ki meni, da je poglavitno, da lahko imajo občani dostop do zdrave hrane. Spomnil je na pomembno vlogo, ki so jo pri organizaciji tržnice imeli tako doberdobski občinski uslužbenci kot tudi urad SUAP iz Škocjana. Nadalje upa, da bodo k projektu pristopili tudi domači kmetovalci.

Zadovoljen z uspehom prvega dne je bil tudi župan Peter Ferfoglia. »Dogodek ni bil zgolj priložnost za prodajo, temveč predvsem spodbuda k sodelovanju med pridelovalci in skupnostjo,«je povedal župan.

Tržnico upravlja združenje Coldiretti, ki znotraj projekta Campagna amica že vodi podobne tržnice, sodelujejo pa lahko vsi lokalni kmetovalci s svojimi domačimi pridelki. Včeraj sta svoje izdelke in izdelke drugih podjetij znotraj mreže Campagna amica prodajali kmetija Devetak Sara z Vrha in kmetija Blasizza iz Morara.

Sara Devetak je prvi dan obratovanja ocenila pozitivno. Razložila je, da je potrebno meso in sveže mlečne izdelke predhodno naročiti. Za to se lahko kupci obrnejo kar na njo, čas pa imajo do sobote, potem pa naročene izdelke dobijo naslednjo sredo.

»Začetek je bil zelo dober,« je dejal Paolo Blasizza, ki je na svoji stojnici ponujal poleg kruha predvsem sadje in zelenjavo. Poudaril je, da so pridelki vsi domači. »Šparglji so zjutraj še rasli, opoldne pa jih imajo lahko kupci že na krožniku,« je povedal Blasizza, ki tudi moko prideluje sam. Zmelje jo sicer mlin v Dolenjah, kruh pa potem spečeta pekarna Iordan v Koprinem in Storico v Gradišču. »Ponudba sadja in zelenjave se bo seveda vseskozi spreminjala glede na letni čas,« je še napovedal.