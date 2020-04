V Doberdobu zbirajo pomoč za družine v stiski

Tudi Občina Doberdob je odprla transakcijski račun, na katerega lahko vsi zainteresirani – tako občani kot podjetja – nakažejo sredstva za družine, ki jih je koronavirusna pandemija najhuje prizadela. »Prispevki bodo namenjeni solidarnostnemu dodatku za nakup živil. Razdelili jih bomo v obliki bonov za hrano in po istih pravilih, ki so veljala doslej,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin.Do prejšnjega tedna je Občina Doberdob prejela 14 prošenj za bone. Dve prošnji so zavrnili, ker prosilci niso izpolnjevali pogojev, ostalim dvanajstim družinam v stiski pa so v teh dneh že začeli deliti kupone, ki omogočajo nakup živil. »Od 7.231 evrov, ki smo jih imeli na razpolago, nam ostaja okrog 3.000 evrov. V prihodnjih dneh bomo ponovno začeli zbirati prošnje in bomo porazdelili še ta denar,« razlaga Vizintin in pristavlja, da so se za odprtje računa odločili, da bi solidarnostni sklad finančno okrepili. Račun je Občina Doberdob odprla pri Čedajski banki (Banca di Cividale). Številka računa, na katerega lahko donatorji nakažejo sredstva, je IBAN: IT 65 K 05484 63741 T20991002275. Namen nakazila naj bo PRISPEVEK ZA EMERGENCO COVID-19.