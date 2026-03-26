Marec je običajno mesec, ko se v naših oljčnikih začne najbolj delikatno in najbolj zahtevno opravilo: obrezovanje. Od pravilnega pristopa, predvsem pa od pravilne rezi, sta odvisna zdravje oljk in uspešen pridelek. Znanja pri obrezovanju oljk ni nikoli dovolj. Oljkarski strokovnjaki odkrijejo vedno kaj novega na tem področju in pomembno je prisluhniti različnim pogledom na tematiko rezi, ki se nenehno razvija in izpopolnjuje, in to tudi videti na lastne oči.

Oljkarji iz Brega, člani Društva oljkarjev Slovenske Istre (DOSI), so minuli petek in soboto priredili tečaj obrezovanja oljke, da bi razširili svoje obzorje in poglobili svoje znanje. Tečaj sta vodila priznana strokovnjaka na tem področju mag. Viljanka Vesel, ki se že več kot trideset let posveča proučevanju oljkarstva, in Danilo Markočič, predsednik DOSI, ki se lahko ponaša z večdesetletno izkušnjo (in znanjem) na področju obrezovanja.

Teoretični del je potekal v petek zvečer v dvorani SKD Valentin Vodnik v Dolini. Mag. Viljanka Vesel je več kot tridesetim udeležencem nazorno prikazala najsodobnejše tehnike obrezovanja, tudi na podlagi raziskav in izkušenj vidnih italijanskih in španskih proučevalcev te zahtevne delovne prakse. Na koncu predavanja so padla številna vprašanja, na katera sta gosta odgovarjala natančno in strokovno utemeljeno.