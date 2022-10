V državni knjižnici se obeta zaposlitev

Goriška državna knjižnica je objavila razpis za zaposlitev strokovnega sodelavca za katalogizacijo knjižne dediščine. Pogodba, ki bo sklenjena za obdobje sedmih mesecev, predvideva sodelovanje pri opisni in predmetni katalogizaciji bibliografskih virov v državnem knjižničnem servisu SBN z uporabo aplikacije SebinaNext in pri postopkih za izločanje knjižnega gradiva. Gre za zaposlitev avtonomnega tipa s pogodbo s področja opravljanja storitev; pogodba je sicer vredna 18.655 evrov. Pogoji za prijavo na razpis so univerzitetna diploma iz konservatorstva kulturne dediščine, iz književnosti ali iz zgodovine in konservatorstva kulturne dediščine, specialistična ali magistrska diploma arhivistične in bibliotekonomijske smeri, pa tudi dokazane izkušnje v nacionalnem knjižničnem servisu SBN z aplikacijama Sebina in Sebina Next.Za sestavo prednostne lestvice, ki bo ostala v veljavi tudi za druge ustanove, razpis predvideva še nekatere druge pogoje. Objavljen je na spletnih straneh goriške državne knjižnice in deželnega sekretariata ministrstva za kulturo za Furlanijo-Julijsko krajino. Rok za vložitev prijav zapade 16. novembra ob 12. uri. Kandidati morajo prijavo poslati državni knjižnici v Gorici preko certificirane elektronske pošte na naslov bs-ison@pec.cultura.gov.it.»S tem razpisom ministrstvo za kulturo dejansko dokazuje svojo pozornost in podporo goriški knjižnici,« poudarja direktor goriške državne knjižnice Luca Caburlotto, po katerem jim bo okrepitev v veliko pomoč v pričakovanju na nadaljnje razpise za zaposlitev novih uslužbencev za nedoločen čas, ki jih krvavo potrebujejo.