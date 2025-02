V dvajsetih minutah opravili po štiri razgovore

Nekateri še študirajo na univerzi in bi radi delali med vikendi, da bi vsaj delno krili svoje življenjske stroške, drugi so zaključili višjo srednjo šolo in iščejo prvo zaposlitev, spet tretji že delajo, vendar bi radi zamenjali službo in se preizkusili v novem okolju.

Na sedežu ustanove Punto giovani v Morellijevi ulici v Gorici je včeraj potekal zaposlitveni sejem v organizaciji pristojne službe Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki je bil namenjen mladim. Kandidate za zaposlitev so iskala podjetja Decathlon, Ikea, Roadhouse Grill in Ottimax; skupno se je na dopoldanskem in popoldanskem terminu zbralo štirideset mladih, ki so večinoma prišli iz raznih krajev nekdanje goriške pokrajine (Ronk, Štarancana, Gradišča, Gorice, Romansa ...), nekaj jih je bilo tudi s tržaškega in videmskega konca.

»Za goriški zaposlitveni sejem sem izvedel na spletni strani Dežele Furlanije - Julijske krajine. Pred časom sem že sodeloval na podobnem sejmu, ki je potekal v Fiumicellu v organizaciji zaposlitvene agencije, vendar je bil goriški organiziran drugače, kakorkoli zelo dobro, saj je vsak izmed štirih razgovorov trajal točno po pet minut,« nam je povedal 20-letnik iz Vileša, ki je pojasnil, da je lani zaključil višjo srednjo šolo in sedaj išče zaposlitev. Tri podjetja izmed štirih, ki so včeraj iskala nove uslužbence, imajo svoje lokale v nakupovalnem središču Tiare v Vilešu, tako da se je naš sogovornik pošalil, da bi se v primeru zaposlitve v službo odpravljal s kolesom.

Ob zaključku razgovora smo se pogovorili še z nekaj dekleti.