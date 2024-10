V EPK na izpopolnjevanje umetniki z vsega sveta

Po filmskih umetnikih z vsega sveta, ki so se v Gorico pripeljali v sklopu projekta Borgo cinema, bodo tudi operni pevci in odrski režiserji obiskali čezmejno Evropsko prestolnico kulture. Pravzaprav jim v Gorici že ponujajo možnost visokega izobraževanja z novonastalo Akademijo za visoko izpopolnjevanje GO! Borderless Opera Lab. Ta deluje v prostorih palače Strassoldo v goriškem mestnem središču in jo prireja združenje Piccolo opera festival v sklopu projekta Mille anni di storia al centro dell’Europa, s katerim v Raštelu gostijo tudi filmske umetnike.

Mednarodna akademija je mladim talentom prvič odprla svoja vrata oktobra letos, v njej se je začelo profesionalno izpopolnjevati osem liričnih pevk in pevcev ter šest odrskih režiserjev. Lekcije jim ponujajo znani in visoko kvalificirani glasbeniki, kot so bas Roberto Scandiuzzi, mezzosopranistka Bernarda Fink in glasbeni zgodovinar ter kritik Quirino Principe.

Za kulturni razvoj ozemlja

Projekt Mille anni di storia al centro dell’Europa financira sklad Borghi, sredstva tega sklada pa črpajo iz državnega Načrta za okrevanje in odpornost (PNRR), podpirajo pa ga Evropska unija, italijansko ministrstvo za kulturo, Dežela Furlanija - Julijska krajina in Občina Gorica.

Delovanje goriške mednarodne akademije za izpopolnjevanje glasbenih umetnikov in odrskih režiserjev so včeraj predstavili v palači Strassoldo. Cilje projekta je opisal umetniški vodja združenja Piccolo opera festival Gabriele Ribis, ob njem so spregovorili še programska urednica GO! 2025 Ingrid Gortan, koordinatorka dejavnosti akademije Vanessa Codutti in Quirino Principe, ki na akademiji poučuje zgodovino glasbenega gledališča. Goriško občino pa sta predstavljala odbornica za EPK 2025 Patrizia Artico in odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. Predstavitve se je udeležila tudi Franka Žgavec, predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž, ki veliko sodeluje z združenjem Piccolo opera festival. Deželni svetnik Diego Bernardis je zagotovil nadaljnjo podporo Dežele FJK pri izvajanju projektov v vidiku kulturnega razvoja goriškega prostora.

Izpopolnjevanje je brezplačno

Ravno tega si želijo z ustanovitvijo goriške akademije za visoko izpopolnjevanje, ki je v Gorico poleg italijanskih študentov že pritegnila umetnike z Japonske, iz Kazahstana, s Kitajske, iz Izraela, Španije, Rusije in Slovenije. »Da bi goriški prostor zaživel kot središče kulture, idej in novih umetniških projektov. Glasbeno gledališče bomo zato tudi prenesli izven zidov samega gledališča, na obširen oder lepot goriškega ozemlja, kar bo veliko pripomoglo h krajevni kulturni promociji,« je poudaril Gabriele Ribis.