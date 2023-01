V Feiglovi knjižnici vse več obiska in izposoje

Uspeh Feiglove knjižnice, ki od aprila 2021 biva v novih prostorih Trgovskega doma, se je v letu 2022 še povečal. Podatki o obiskih, novih izkaznicah, številu izposojenih knjig in aktivnih uporabnikov kažejo na kulturno ustanovo, ki je vse bolj priljubljena tako s slovenskimi kot z italijanskimi uporabniki. Obenem gre za knjižnico, ki različnim tipom obiskovalca nudi različne stvari: vsi tu najdejo nekaj zase, za kar so zaslužne knjižničarke, ki sproti beležijo in po možnosti ugodijo potrebam uporabnikov.

170-odstotni porast obiskov

V letu 2022 so v Feiglovi knjižnici zabeležili 17.680 obiskov. Najbolj pravična primerjava, tista z letom 2019, ko ni bilo zaprtja ter ovir zaradi koronavirusa, kaže na presunljiv 170-odstotni porast v številu obiskov. Leta 2019, približno kot leta pred tem, so jih zabeležili 6498; Feiglova knjižnica je takrat domovala v KB centru, selitev v obnovljene in zelo vidne prostore je tako povsem razvidno botrovala skokovitemu porastu obiskov. Od 17.680 obiskov v minulem letu jih 6412 zadeva otroke in mlade vključno z višješolci, 5240 je univerzitetnih študentov, ostali pa so zaposleni in upokojenci.

Vsaka skupina odgovarja torej za približno tretjino obiskov, kar velja, odkar je knjižnica v novih prostorih. Zanimivo je, opažajo knjižničarke, da vsaka skupina uporablja knjižnico na svoj način. Zaposleni in upokojenci si v glavnem izposojajo knjige, upokojenci se tu mudijo, da preberejo časopise; tega na prejšnji lokaciji niso bili navajeni. Študentje se poslužujejo prostora, saj dneve preživljajo pri mizah; pri njih je sicer zelo malo izposoje, če pa je, je vezana na študij. Za študij jo uporabljajo tudi italijanski dijaki in univerzitetni študentje, kar se prej ni dogajalo. Na splošno osebje opaža porast študentov in dijakov, tako italijanskih kot slovenskih. Knjižnico uporabljajo tudi tržaški dijaki, ki imajo tu prijatelje in se z njimi učijo. Tretjina najmlajših pa je tista, ki si veliko izposoja, in veliko uporablja knjižnične prostore, recimo za pravljične urice. Nekaterim otrokom je prostor tako všeč, da sem prihajajo skupaj s sošolci. Drugi pa skoraj »prisilijo« starše, da jih sem pripeljejo pisat naloge ... Nekateri otroci si za izposojo vzamejo veliko časa, ob tem si tudi kaj preberejo v otroškem kotičku. Knjižnica torej očitno nekaj nudi vsaki skupini; če se je uporabniki poslužujejo, pomeni, da tu najdejo kar potrebujejo, in se tu imajo dobro.