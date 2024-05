V Gabrjah bo dogajanje pestro

Pomladni čas je v Gabrjah spodbudil željo po kulturi in druženju. V tem duhu je pred mesecem dni domače društvo Skala v sodelovanju z Glasbeno matico priredilo pevsko-pesniški večer V srcu pomladi, na katerem je dvanajst pevk in pevcev pokazalo svoj pevski talent. Šlo je za učence oziroma učenke prof. Martine Feri, ki je ob tej priložnosti poskrbela za klavirsko spremljavo. Večer je dodatno obogatila domačinka Vesna Primožič, ustvarjalka, ki je tokrat predstavila svoje pesmi v slovenskem jeziku. Njeni verzi so bili vezani na okolje, naravo in lastne korenine in kajpak na narodno zavest.

Koncert in zvezde na borjaču

Prav kmalu bo gabrsko društvo priredilo tradicionalni Koncert na borjaču, na katerem se bosta predstavila domači pevski zbor Skala in kriški pevski sestav Kriške ribice; oba zbora bosta zapela pod vodstvom Aljoše Sakside. Koncert, ki sodi med pobude v okviru Junijskih večerov sovodenjske občine, bo na sporedu v petek, 24. maja, ob 20.30.

Na začetku prihodnjega meseca, točneje v ponedeljek, 3. junija, ob 20.uri pa bodo na istem prizorišču nastopili mladi ustvarjalci, Zaplesali bosta domača breakdance skupina, ki deluje že pet let, in sorodna skupina malih breakerjev, ki vadi od jeseni v sklopu dejavnosti kulturnega društva Vigred iz Šempolaja. Obe skupini vodi Edi Činej. Na tem dogodku, ki nosi naslov Zvezde na borjaču, se bo predstavila tudi rock skupina High Skull, ki jo sestavljajo višješolci iz Šempolaja in okolice in jih v okviru društva Vigred koordinira Aljoša Saksida. Ob tej priložnosti bo spet mogoče prisluhniti tudi nekaterim solistkam, ki jih pri Glasbeni matici vodi Martina Feri.

Kulturno-športno poletje

Medtem se tudi gabrski zbor vneto pripravlja na nekajdnevno gostovanje v dolini Val Pusteria, kjer se bodo junija pevci že tretjič udeležili Festivala dei mille cori mesecu juniju. Breakdance skupina pa bo v soboto, 25. maja, zaplesala na dogodku društva Briški grič Borderless Music Night na Jazbinah, potem ko je 9. aprila sodelovala na otroški reviji Vsi smo prijatelji v Zgoniku.

Društvo Skala se pripravlja tudi na tradicionalni dvotedenski nogometni turnir, ki bo stekel 24. junija in med katerim bodo mladi člani poskrbeli tudi za Time Out Party - DJ, ki bo v petek 28.junija. Kulturno-športno poletno dogajanje v vasici ob Vipavi bodo poleti obogatili še drugi dogodki. Ob koncu poletja bo na primer na vrsti deveti Otroški prijateljé, tedenska ustvarjalna delavnica za otroke, ki ga društvo že skrbno načrtuje.