V Goricah prepoznali primer dobre prakse

»Morda se med lokalnimi skupnostmi nekoliko manj občuti, vendar v Bruslju, med evropskimi poslanci velja projekt Gorice in Nove Gorice za zgodbo o uspehu,« je včeraj dejal evropski poslanec Matjaž Nemec, ki je spremljal delegacijo Odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta (CULT) na tridnevnem obisku Gorice in Nove Gorice.

Med obiskom so evropski poslanci spoznavali izkušnjo čezmejnega sodelovanja in dosežke GO! 2025. Včeraj pa so Hannes Heide (S&D) iz Avstrije, Manuela Ripa (EPP) iz Nemčije, Joanna Scheuring-Wielgus (S&D)s Poljske in tudi Matjaž Nemec (S&D) na tiskovni konferenci v EPICentru poročali o svojem doživljanju Goric.

Soočanje s preteklostjo

Obisk odločevalcev Odbora za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta za nas predstavlja veliko priznanje tako kvalitetnega dela kot skupne iniciative Nove Gorice in Gorice v čezmejnem sodelovanju Evropske prestolnice kulture, je uvodoma dejala direktorica Zavoda GO!2025 Mija Lorbek. Izrazila je posebno veselje ob dejstvu, da so delegati v Novi Gorici in Gorici prepoznali zgled za vse obmejne regije v Evropi. »To nas lahko navdušuje in navdaja z zagonom, da bomo še naprej nadaljevali po poti, na kateri kultura gradi mostove tam, kjer je zgodovina postavljala prepreke,« je dejala Mija Lorbek. Kultura spreminja Evropo na bolje, je še zaključila.